HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan’dan 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla açıklamada bulundu. Dünyanın pek çok bölgesinde insanlığın ve BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşların gözleri önünde katliamlar yaşandığına dikkat çeken Arslan, "BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşların görevi, savaşları izlemek ya da raporlar yayınlamak değil, kalıcı barışı tesis etmek ve caydırıcı kararlar almak olmalıdır" dedi.

"Tarihinde büyük kanlı çatışmalara sahne olan dünyamız, yaşadığı iki büyük savaşın ardından 1 Eylül’ü ‘Dünya Barış Günü’ ilan etmiştir. Ancak ne var ki; barış sadece gün ilanı ile mümkün olmamaktadır" diyen Arslan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyamızın yaşadığı acı savaş tecrübelerine rağmen bugün hala çeşitli bölgelerde kanlı çatışmalar devam etmekte, sivil halk ve çocuklar can vermekte, doğdukları toprakları terk etmeye zorlanmakta, insanlar kaçırılmakta, masum insanlar sorumlu olmadıkları çatışmaların bedelini ağır bir şekilde ödemektedirler. Barışın ortadan kaldırılarak silahların kullanılması ve savaşın yapılması, ağır ekonomik ve sosyal faturalar ödenmesine yol açmaktadır. Dünyanın pek çok bölgesinde insanlığın ve BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşların gözleri önünde katliamlar yaşanmaktadır. Filistin’de, Gazze’de, Kudüs’te, Yemen’de, Mısır’da, Suriye’de, Doğu Guta’da, Myanmar’da, Arakan’da, Doğu Türkistan’da dünyanın neresinde olursa olsun yapılan zulümleri, soykırımları, vahşetleri lanetliyoruz. Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, dünyada demokrasinin galip gelmesini, adalet ve barışın kazanmasını istiyoruz. Birleşmiş Milletlerin, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen’deki hava saldırılarının savaş suçu olabileceğine yönelik raporunu ve Arakan’da yaşanan katliamın üzerinden neredeyse bir yıl geçtikten sonra Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım suçunun işlendiğine ilişkin raporunu olumlu ancak yetersiz buluyoruz. BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşların görevi, sadece savaşları izlemek ya da raporlar yayınlamak değil, kalıcı barışı tesis etmek ve caydırıcı kararlar almak olmalıdır. Dünyamızı tehdit eden bir diğer unsur da FETÖ, PKK, DAEŞ, YPG, DHKP-C ve diğerleri olmak üzere terör örgütleridir. Ülkemizin ve dünyanın bunlarla etkin mücadele ederek, terörün bir an önce son bulmasını istiyoruz."

Dünya Barış Günü’nü kutlayan Arslan, "Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada terörün ve savaşların biran önce son bulmasını, barışın egemen olmasını diliyoruz. Silah seslerinin yeryüzünden silinmesi dileklerimizle Dünya Barış Günü’nü kutluyoruz" şeklinde konuştu.