HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan’dan ABD’ye tepki

Türk bakanlarımıza yönelik alınan yaptırım kararını anlamsız ve iki ülke arasındaki ilişkiler açısından son derece rahatsız edici buluyoruz” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, ABD’nin iki Türk bakana karşı aldığı yaptırım kararına ilişkin açıklama yaptı. Arslan, “ABD Hazine Bakanlığının ülkemizle ilgili açıkladığı yaptırım kararını şiddetle kınıyoruz. Türk bakanlarımıza yönelik alınan yaptırım kararını anlamsız ve iki ülke arasındaki ilişkiler açısından son derece rahatsız edici buluyoruz. ABD’nin bu tavrı hem hukuka hem de diplomasiye taban tabana zıt olup, zorba bir anlayışı yansıtmaktadır. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders’in Türkiye’de yargılanmasına devam edilen Amerikalı papaz Andrew Brunson’ın serbest bırakılmamasını gerekçe göstererek Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya karşı ABD’nin yaptırım kararı alması iki ülke ilişkileri açısından son derece rahatsız edici ve iki ülke ilişkilerini olumsuz açıdan etkileyici bir karardır. Ülkemizi hedef almayı amaçlayan bu tür yaptırım kararları Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin bozulmasına ve yeni sorunların eklenmesine yol açacaktır.”

“15 Temmuz hain darbe girişiminin baş mimarı FETÖ elebaşı uzun yıllardır Pensilvanya’da yaşamaktadır. Ülkemizde büyük bir kaosa yol açmak için her türlü ihanetin içinde yer alan, acımasızlığa başvuran bu hainin iadesi için uluslararası hukuk temelinde ülkemiz tarafından atılan bütün girişimler sonuçsuz kalmıştır” ifadesini kullanan Arslan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İçişleri ve Adalet Bakanlarımızın şahsında doğrudan Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığının ve kurumlarının hedef alınmasını hiçbir şekilde kabul etmediğimizi, iki ülkenin ortak çıkarları için ciddi düzeyde sorun doğurmaya yol açacak bu yaptırım kararını şiddetle reddettiğimizi belirtmek isteriz. Türkiye, dış dünyaya karşı tarihten gelen onurlu yürüyüşü ve ilkeli duruşundan asla taviz vermeyecektir. Büyük Türkiye müreffeh ve güçlü olma yolundaki adımlarını kararlılıkla devam ettirecektir.”