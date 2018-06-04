HAK-İŞ’ten BM önünde İsrail’i protesto

HAK-İŞ öncülüğünde gerçekleştirilen eyleme HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın yanı sıra, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin, HAK-İŞ Genel Sekreteri Osman Yıldız, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti ve MEMUR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen başkanlığındaki MEMUR-SEN heyeti, MEMUR-SEN Genel Sekreteri Ali Sait Bedük ile dünyanın 30 ülkesinden gelen sendikacılar ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) delegeleri katıldı. Protesto eylemi, “Yaşasın Filistin, kahrolsun İsrail”, “Özgür Filistin, katil İsrail” sloganları eşliğinde gerçekleştirildi.

Cenevre’deki Birleşmiş Milletler binası önünde düzenlenen protesto eyleminde konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği olarak geçtiğimiz yıllarda yaptığımız iki ayrı toplantıyla ABD’nin büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasını ve İsrail devletinin Filistinlilere katliam uygulamasını protesto etmek için Cenevre’de bir araya gelme kararı aldık” dedi.

ABD’nin bütün dünyanın karşı çıkmasına, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın, Birleşmiş Milletlerin kararına ve bütün tepkilere rağmen Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıdığını belirten Arslan, “ABD’nin bu yaptığı açıkça bir provokasyondur. Filistin halkına ve Kudüs’e bir saldırıdır. Bu saldırıları kınıyoruz ve reddediyoruz. Filistinlilerin ebedi başkenti olan Kudüs’e dokunulmasına asla razı olmayacağız. Filistin direnişini sonuna kadar destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devletinin bütün dünya tarafından tanınmasını istiyoruz. Gazze’deki ambargonun ve izolasyonların derhal kaldırılmasını ve Filistinlilerin rahat bir nefes almasını istiyoruz. İşgalci İsrail devletinin yeni yerleşim alanları açmasını asla kabul etmiyoruz ve reddediyoruz” açıklamasında bulundu.

Uluslararası toplumu Filistin’e karşı uygulanan baskıların, katliamların, haksızlıkların, adaletsizliklerin kaldırılması için harekete geçmeye davet eden Arslan, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın İstanbul’da iki defa toplanmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hassasiyetleri için teşekkürlerini iletti. Arslan, “İslam İşbirliği Teşkilatında alınan kararların hayata geçirilmesini istiyoruz ve destekliyoruz. Başta İsrail’e ambargo uygulanması, İsrail’in işgal ettiği topraklarda Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün oluşturulması ve İsrail’in sivil katliamlarının uluslararası mahkemelere taşınarak İsrail devletinin yargılanmasının önünün açılmasını istiyoruz. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere AB, İslam İşbirliği Teşkilatı ve dünyadaki pek çok uluslararası kuruluşun Filistin gündemiyle acil olarak toplanıp Filistin’de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz” ifadesini kullandı.

Kudüs’ün sadece Müslümanlar için değil üç din için de kutsal bir mekan olduğunun altını çizen Arslan, “Kudüs kardeşliğin ve dayanışmanın şehridir. Kudüs’e yönelik bütün saldırıları reddediyoruz ve kınıyoruz” diye konuştu.

“Kudüs için hep birlikte konferansımızı bu yıl Hartum’da gerçekleştireceğiz”

Arslan, “Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği olarak bütün dünyanın dikkatini Filistin’e ve Kudüs’e çekmek için yeni faaliyetlerimizi, yeni çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Özellikle bu yıl Hartum’da düzenleyeceğimiz ’Kudüs için hep birlikte’ konferansını geniş bir katılımla gerçekleştirerek Kudüs ve Filistin meselesini tekrar gündemde tutmaya devam edeceğiz. Bütün dünyadaki sivil toplum örgütleri ve sendikalarla yakın işbirliği içerisinde bulunarak, Kudüs ve Filistin meselesini daha iyi anlatmak ve daha fazla destek olmak için yoğun bir çaba içerisinde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Arslan, Filistin’de yaşanan katliamlarda yaşamını yitiren bütün şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu. HAK-İŞ ve Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği olarak Kudüs konusunu gündemde tutmaya devam edeceklerini vurgulayan Arslan, “HAK-İŞ olarak bütün sendikalarımızla dayanışma içerisinde bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz. Kudüs ve Filistin sadece Filistinlilerin sorunu, sadece Müslümanların sorunu olamaz. Kudüs ve Filistin bütün insanlığın sorunudur. 70 yıllık topraklarından zorla çıkartılan insanların mülteci haline geldiği Filistinlilerin sorunu bütün insanlığın sorunudur. Buradan Birleşmiş Milletlere bir kez daha çağrı yapıyoruz. Kudüs ve Filistin konusunda gösterdikleri duyarlılık bundan sonra da devam etmeli diyoruz” şeklinde konuştu.