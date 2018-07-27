Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Yunanistan’ın başkenti Atina’da meydana gelen orman yangınında hayatını kaybedenlerle ilgili Yunan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) Genel Başkanı Yannis Panagoupoulos’a gönderdiği taziye mesajında şunları kaydetti:

"Hak-İş Konfederasyonu ve Türk halkı olarak, onlarca masum insanın kaybına ve birçok kişinin evsiz kalmasına sebep olan orman yangını felaketinden dolayı çok üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. Atina, Attika bölgesinde meydana gelen ve bu zamana kadarki en dehşet yangın felaketi sebebiyle hayatını kaybeden Yunan vatandaşları, bizleri derinden üzmüştür. Benzer şekilde meydana gelen yoğun sel felaketini öğrenmiş olmanın da üzüntüsü içerisindeyiz. Acınızı sizlerle ve Yunan halkıyla paylaşıyor, işçilere ve vatandaşlara bu trajik felaketten ötürü taziyelerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."