Hakkari’de mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamaya göre, Hakkari Buzul Dağları güneyinde devam eden “Şehit Binbaşı Kürşad Selim Şenol Operasyonu”nda bugüne kadar 37 mağara tespit edildi. Dağ Komando Tugay Komutanlığı unsurları tarafından dün icra edilen arama-tarama faaliyetleri esnasında teröristlerce kullanılan bir mağara bulundu. Mağara içinde yapılan aramalarda 2 adet RPG-7 roketatar, 4 adet RPG-7 roket başlığı ve 4 adet RPG-7 sevk fişeği, 2 adet 7,62 milimetre Biksi makineli tüfek, 1 adet Biksi makineli tüfek yedek namlusu ve 800 adet Biksi mühimmatı, 451 adet 7,62 milimetre Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı ve 16 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 11 adet el bombası, 30 adet elektrikli fünye, 1 adet EYP basma düzeneği ve 3 adet EYP kumandası, 1 adet gece görüş gözlüğü ile 1 adet 4 kwa jeneratör ele geçirildi.