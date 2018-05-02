Haklarını öğrenen kadınlar sertifikalarını aldı

Semtlerde bulunan Çankaya Evleri’nde düzenlenen eğitimlerden bugüne kadar 66 kadın sertifika aldı.

Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleri dolayısıyla “Mor Bayrak” sahibi olan Çankaya Belediyesi, hak ihlallerinin önüne geçmek amacı taşıyan “Kadının İnsan Hakları” eğitimlerine devam ediyor. Söz konusu eğitimi son olarak Ata Çankaya Evi’nde alan 16 kadın da mezun oldu. Sertifikalarını Çankaya Belediyesi Hizmet Binası’nda düzenlenen törenle alan kadınlar, hayata yeni bir bakış açısı kazanmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Eğitimlerini tamamlayan kadınlar, tüm kadınların bu farkındalığı yaşaması gerektiğini vurguladı. Semtlerdeki Çankaya Evleri’nde düzenlenen eğitimlerden bugüne kadar 66 kadın sertifika almaya hak kazandı.

Sosyal ve ekonomik hakların bilincine varılmasını amaçlayan eğitim, mahallelerde bulunan Çankaya Evlerinde veriliyor. 18 yaşını geçmiş tüm kadınlara ücretsiz olarak verilen eğitim için Çankaya Evleri’ne ve Çankaya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne başvurmak yeterli oluyor. Çankaya Belediyesinin Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği ile imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında 16 hafta süren eğitim, sosyal ve ekonomik haklar, şiddete karşı ne yapabileceği, şiddete uğrayan bir kadına nasıl yardım edilebileceği ve nerelere başvurulabileceği konularını kapsıyor. Kadının insan haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası metinlere, anayasal ve medeni haklara, ekonomik, cinsellik ve doğurganlık üzerine ayrıntılı bilgilendirmelerin yapıldığı eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği inceleniyor. Eğitimde toplumsal cinsiyete duyarlı çocuk yetiştirme, kadın hareketi ve feminizm ile kadın örgütlenme biçimleri de yer alıyor.