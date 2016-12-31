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31 Aralık 2016 10:06

Halep’e yardım tırları Keçiören’den yola çıktı

Halep’e yardım tırları Keçiören’den yola çıktı

31 Aralık 2016 10:06

HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş Sendikası’nın Ankara 2 No’lu Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen ’Halep Üşüyor’ kampanyası kapsamında toplanan kışlık yardım malzemelerini taşıyan 2 yardım tırı Keçiören’den yola çıktı.
Yardım tırlarını uğurlamak için Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen törene Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Hizmet-İş Sendikası Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Recep Dere de katıldı.

Mazlumlara borcumuz var
Bütün mazlumların HAK-İŞ’ten alacaklı olduklarını söyleyen Mahmut Arslan, "Bu yardım bu borcun bir kısmının ödenmesidir. Yaşayan bütün mazlum coğrafyada insanlık ölüyor. Suriye’de insanlığın vicdanı ölüyor. Bizler yok olan vicdan içinde ayakta kalmaya çalışıyoruz. Milletimizin mayası bize bu sorumluluğu yüklüyor. Milletimizin mazlumların yanında yer alması bizlerin daha iyi motive olmasını sağlıyor" dedi.
Keçiören Belediyesinin yardım hizmetleri konusunda diğer belediyelerden daha farklı bir konumda olduğuna dikkat çeken Arslan, "Ben Makedonya, Mamuşa ve diğer yerlere gittiğimde hep Keçiören Belediyesinin hizmetlerini görüyorum. Yeryüzündeki bütün mazlumlarla birlikte olan ve onlara yardım eden Belediye Başkanı Mustafa Ak var. Bu konvoyun da manevi destekçisi Mustafa Ak’tır. Allah kendisinden razı olsun. Rabbim hayırlarımızı kabul etsin" diye konuştu.

"Birlik ve beraberliğimizin değerini bilelim"
Belediye Başkanı Mustafa Ak ise, hayırlı ve güzel işi gerçekleştirenlere teşekkür ederek, "Kar yağıyor ve soğuk bir hava var. Bizler sağlam giyindiğimiz halde yine de üşüyoruz. Soğuk havalarda üzerlerinde onları ısıtacak giyeceği olmadan yaşayan insanlar var. O üşüyen insanlar daha iyi anlamak adına bu programı açık havada gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin, birlik ve beraberliğimizin önemini devletimizin değerini çok iyi bilmemiz lazım. Devlet olmazsa herkes imamesi kopmuş tespihin taneleri gibi dağılır" mesajını verdi.
10 milyon Suriyelinin acılar içerisinde yaşadığını belirten Başkan Ak, "Avrupa kabul etmiyor, acı çektiriyor. Türkiye’ye gelenler bizim kardeşimiz, misafirimizdir. Onlar kendi ülkelerinden daha iyi şartta yaşıyorlar. Kışlık soba, battaniye gibi malzemelerden oluşan bu yardım tırlarımız güle güle gitsinler inşallah. Her kim ne yardım yaptıysa Cenab-ı Allah misliyle karşılığını verir. Bu yardımlar Allah rızası için yapılıyor. Bizler milliyet, din farkı gözetmeden insanı Yaradan’dan dolayı seviyoruz" dedi.

10 bin liralık ödülümüzü bağışladık
Recep Dere de, Keçiören Belediyesi personeli ile birlikte hazırladıkları ve HAK-İŞ 5’inci Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda en iyi film seçilen ’Şafak Vakti Emeğin Zaferi: 15 Temmuz’ filmine verilen 10 bin TL’lik ödülü ’Halep Üşüyor’ kampanyasına bağışladıklarını ifade ederek, "Bizlere her zaman destek olan Genel Başkanım Mahmut Arslan’a ve Belediye Başkanım Mustafa Ak’a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Törenin sonunda yardım tırları edilen dualarla Halep’e uğurlandı. HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Başkan Ak’ı makamında da ziyaret etti.



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