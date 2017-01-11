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11 Ocak 2017 16:23

Halep’ten getirilen 6 yaralı, Polatlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı

Halep’ten getirilen 6 yaralı, Polatlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı

11 Ocak 2017 16:23

Halep’ten getirilen 6 yaralı Ankara’ya getirilerek, Polatlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Halep’teki saldırılarda yaralanan 6 kişi, Ankara’ya getirilerek Polatlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer gelen yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun temennilerinde bulundu. Tunçer ayrıca yaralıların son durumu ile ilgili doktorlardan bilgi aldı.
Polatlı Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Selahattin Bitik, yaralılarla birlikte refakatçilerinin de geldiğini ve aile bütünlüğü bozulmadan misafir edildiklerini belirterek, “Şu ana kadar 6 yaralı geldi. Hastanemize gelen yaralılar bombalama sonucunda vücutlarında yanık vakası olan hastalar hastanemize nakil edilmiştir” ifadelerini kullandı.
Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, “Bizim hekimlerimiz, hastanelerimiz, her organımızla Halep’li hastalara, yaşlılara ve çocuklara gerekli ilgiyi göstereceğiz. Ülkemizdeki hekimlerinin ellerinden inşallah şifa bulacaklar” değerlendirmelerinde bulundu.



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