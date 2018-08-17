Halı saha turnuvasının şampiyonu Umut Bazlama oldu

Yaklaşık 2 ay süren Kızılcahamam Çıtak Türkmen Kültür Derneği halı saha futbol turnuvası bugün yapılan final müsabakası ile sona erdi. Turnuvanın final müsabakasında ilk maç 3.’lük ve 4.’lük maçları ile başlaması beklenirken Yalçın Tavukçuluk’un rakibi Anadolu Lisesi maça çıkmayarak hükmen mağlup oldu. Yalçın Tavukçuluk 3-0 galip olurken turnuvanın üçüncüsü Yalçın Tavukçuluk olarak belirlendi.

Final müsabakasında Güreş Spor ve Umut Bazlama karşı karşıya geldi. Kıyasıya geçen maçın galibi Umut Bazlama Güreş Spor’u 8-5 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuva maçlarının sona ermesiyle birlikte ödül törenine geçildi. Törene Kızılcahamam Belediye Meclisi üyelerinden Adem emin Atakul, Durali Uygun, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, Çıtak Türkmen Kültür Derneği yöneticileri ve spor severler katıldı.

Turnuvanın ödül töreninde turnuva komitesinde bulunan Mustafa Uyar, Ömer Çulha’ya, turnuva hakemleri Görkem Erdem ve Mehmet Akman’a, Turnuva Maçlarını başından sonuna kadar takip eden Aydın Soylu’ya, Turnuvada takımının sevk ve idaresini yapan her maçta takımının yanında olan Yalçın Tavukculuk Takım Başkanı Yalçın Güzel’e ve Turnuvanın bütün maçlarını kamuoyuna duyuran maçların haberlerini yapan www.soguksuhaber.com haber müdürü Uğur Demirbaş’a teşekkür belgeleri verildi.

Turnuvaya katılan takımlardan Bayrakçı Gençler Birliği Takımının Başkanı Yusuf Bayrakçı’ya, Tokdoyuran Takımı adına Takım Kaptanı Ömer Çulha’ya, en az gol yiyen Umut bazlama takımı kalecisine, en çok gol atan Umut Bazlama oyuncusu Hüseyin’e plaket takdimi yapıldı.