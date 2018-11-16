Halk buluşması için Bağlum'a çıkarma

Kafkas Mahallesi'nde kurulan platformda gerçekleştirilen halk buluşmasında vatandaşların problemlerine anında çözüm bulundu.

Keçiören Belediyesi, Gönül Belediyeciliği Projesi kapsamında birçok mahallede gerçekleştirdiği halk buluşması organizasyonunu Kafkas Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Buluşma öncesinde esnaf ziyaretinde bulunan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, vatandaşla ve Bağlum esnafıyla muhabbet etti. Kafkas Mahallesi üzerine kurulan platformda Başkan Ak'la görüşmek isteyen vatandaşların kaydı alınarak buluşmanın düzenli gerçekleşmesi sağlandı. Vatandaşların sıkıntılarını gidermek için Başkan Ak'ın öncülüğünde başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katılımıyla düzenlenen buluşma vatandaşları oldukça memnun etti. Başkan Ak'la birçok kez görüşme imkânı bulduklarını söyleyen vatandaşlar, “Allah başkanımızdan razı olsun. Ne zaman dara düşsek, ne zaman bir sıkıntı yaşasak hep kapımızı çalıyor. Bugün de mahallemizin sıkıntıları için bizlerle buluştu. Sıkıntılarımızın çözüme kavuşacak olması bizleri oldukça mutlu etti” sözleriyle duygularını dile getirdi.

“Hizmetlerimiz vatandaşlarımızın gönüllerine dokunuyor”

AK Parti belediyeciliğinin temel esasının vatandaşla iç içe olmak olduğunu kaydeden Ak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gönül belediyeciliği ile vatandaşların gönüllerini fetheden bir belediyecilik anlayışına geçildiğini belirtti. Halk buluşmalarının gönül belediyeciliği kapsamında yürütüldüğünü ifade eden Ak, “Olağan belediyecilik hizmetlerimizin yanında sosyal belediyecilik hizmetlerimizi vatandaşlarımızın gönüllerine dokunarak sunmak için halk buluşmalarını sürekli hale getirdik. Her hafta farklı mahallemizde toplanarak vatandaşlarımızın derdiyle hemhal olmayı sürdürüyoruz. 10 yıllık yerel yönetim deneyimimizi vatandaşlarımıza hizmet olarak sunmak için onlarla iç içe, onların da fikirlerini alarak büyük Keçiören ailesine yakışır projeler üretiyoruz. Yaşlı, bakıma muhtaç ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettiren sosyal belediyecilik çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

Bağlum'da gerçekleştirilen halk buluşmasının ardından bir dizi ev ziyaretinde bulunan Başkan Ak'ın ilk durağı Haşim ve Hamide Akbalık ailesi oldu. Akbalık ailesinin çay ikramını geri çevirmeyen Ak, ikinci ev ziyareti için Burhanettin ve Cahide Aydın çiftine konuk oldu. Keçiören Belediyesinin insanlara dokunan projelerini ve sosyal belediyecilik çalışmalarını beğendiklerini ifade eden Burhanettin Aydın, Başkan Ak'a teşekkür etti. Ev ziyaretlerini hız kesmeden devam ettiren Ak, hacdan dönen Kafkas Mahalle Muhtarı Veysel Gebeş'in ailesine de ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Ak'a zemzem suyu ve çay ikram eden Gebeş ailesi, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Son ev ziyareti ise Muhtar Gebeş'in ricası üzerine yüzde 85 engelli olan mahalle sakini Ramazan Keşan'a ve ailesine geçekleştirildi. Ramazan Keşan'ın bakımını sağlayan eşi Şaziye Keşan'a teşekkür eden Ak, “Allah sizden razı olsun. Ramazan amcaya çok iyi bakmışsınız” diyerek ev ziyaretlerini tamamladı.