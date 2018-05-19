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19 Mayıs 2018 11:57

Halk Eğitim Sergisi "Hayattan damlalar" ÇSM’de

Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM), Çankaya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’nun binlerce kursiyerinin göz nuru eserine ev sahipliği yapıyor.

Halk Eğitim Sergisi

19 Mayıs 2018 11:57


2017 kayıt döneminde yaklaşık 80 bin kursiyerin farklı mekanlarda, yüzlerce farklı alanda eğitim aldıklarından söz eden Çankaya Halk Eğitim Merkezi (ÇAHEM) Müdürü Namık Kemal Yıldız, dönem boyunca büyük çaba göstererek güzel işler çıkaran kursiyerlere, öğretmenlere ve örgün öğretimin devamlılığı konusunda destek sunan Çankaya Belediyesine teşekkür etti.



Sahne makyajı kursiyerleri büyük ilgi gördü


Yüzlerce kurs, binlerce kursiyerin çalışmaların yer aldığı sergide en fazla ilgiyi Sahne Makyajı eğitimi alan kursiyerlerin işleri gördü.


Sahne Makyajı Öğretmeni Özden Yücel’in verdiği eğitimlerle her biri usta makyöz olan kursiyerler kendi üzerlerinde gerçekleştirdikleri sahne makyajlarıyla tüm davetlilerin ilgi odağı oldu. Büyük prodüksiyonlarla gerçekleştirilen filmlerden çıkmış gibi görünen kursiyerler gördükleri ilgiden memnun kalırken, ziyaretçilerle makyaj teknikleri üzerine sohbetler ettiler.


Çankaya Belediyesi tarafından tahsis edilen binalarda, okullarda ve farklı mekanlarda açılan okuma yazmadan yabancı dil kurslarına, çini yapımından cam işçiliğine, pasta yapımından nakışa, resim heykelden cilt bakımı ve makyaj kursuna, sayısız kursta ortaya çıkan çalışmalardan oluşan Hayattan Damlalar Sergisi 21 Mayıs’a kadar ÇSM’nin tüm salonlarında izleyiciler ile buluşacak.




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