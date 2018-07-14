Halk ekmek büfeleri yeni sahiplerine teslim edildi

Başkent genelinde 418 ekmek satış büfesi bulunan Halk Ekmek Fabrikası’nın çeşitli nedenlerle sözleşmesi sona eren ya da boş kalan büfeler için düzenlenen kura çekilişinde büfeler yeni sahiplerine teslim edildi.

Halk ekmek güvencesine yoğun talep

Kura çekilişine yoğun ilgi gösterilmesinin Halk Ekmek’e duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu söyleyen Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, “Boş kalan veya sözleşmesi sona eren satış büfelerimizi yeni sahipleriyle buluşturmak için benimsediğimiz bu yöntem katılımcılar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor” dedi.

“Adalet ilkesini yaygınlaştırıyoruz”

Adalet ilkesini, satış büfeleri başta olmak üzere bütün alanlarda yaygınlaştırmak istediklerini ifade eden Sarıduman, şöyle konuştu:

“Adalet ilkesine bağlı kalarak herkesin gözü önünde şeffaf bir şekilde çekiliş yapıldığı için insanlar itiraz etmiyorlar, öyle ki çekilişte büfe çıkmasa bile mutlu şekilde ayrılıyorlar. Biz de bu uygulamayı devam ettirme konusunda kararlıyız.”

Kura çekilişinde kendilerine çıkan Halk Ekmek satış büfesini teslim alan vatandaşlar son derece heyecanlıydı, duygularını ise şu sözlerle ifade etti:

"-Selma Turhan: “Üç çocuğum var. İki çocuğumu maddi sorunlar nedeniyle okutamamıştım ancak artık iş sahibi olacağım için küçük çocuğumu dershaneye göndermeyi ve istikbali için okutmayı istiyorum. Bu iş kapısı benim için çok anlamlı Bu sayede hayata daha da bağlayacak beni. Güven ve adalet ortamında sonuçlar açıklandı. Ben de bu sonuçtan çok mutluyum, bizzat çekilişe katılan Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Sarıduman’a katkılarından dolayı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya teşekkür ediyorum.’’

-Abdullah Özkaya: “Aileme maddi manevi destek olabilmek için uzun zamandır çekilişlere katılıyorum ancak bu defa şans bana da güldü. Çok mutluyum ve artık iş sahibi olacağım. İyi satışlar yapmaya ve halka hizmet etmeye çalışacağız.”

-Bahattin Karabulut: “Büfe çekilişi bana çıktığı için çok sevindim daha öncede çekilişlere katılmıştım ama çıkmamıştı. Bu çekilişin bana çıkmasına çok şaşırdım ve heyecanlandım. Emekliyim Ek gelir sağlamak için bana iş fırsatı doğdu. Torpilsiz ve kayırmasız bir çekiliş yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Tuna’ya ayrıca teşekkür ederim.’’

-Dilek Yardımcı: “İkiz kızlarıma kura çekilişi yaptırdılar. Kurada benim adımı kızlarım çekti. Çifte mutluluk yaşadım. İşe çok ihtiyacım vardı. Artık bana bir iş kapısı açıldı, bu organizasyonda emeği geçen herkese ve Belediye Başkanımız Mustafa Tuna’ya şükranlarımı sunuyorum.”