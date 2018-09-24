Halk Ekmek Fabrikası'nın işletilemeyen 31 büfesi için kura çekilişi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nın sözleşmesi sona eren, boş kalan ya da çeşitli nedenlerle işletilemeyen 31 büfesi için kura çekilişi düzenlendi. Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, ''Halkımız son derece memnun, çok olumlu geri dönüşler alıyoruz'' dedi.

Ankara genelinde 421 ekmek satış büfesi bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nın sözleşmesi sona eren, boş kalan ya da çeşitli nedenlerle işletilemeyen 31 büfesi için kura çekilişi düzenlendi. Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği kura çekilişinde, büfeler yeni sahiplerine teslim edildi.

''Halkımız son derece memnun, çok olumlu geri dönüşler alıyoruz''

Halk Ekmek satış büfelerine işletme hakkı kazanmak için 200'e yakın başvuru olduğunu belirten Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, ''Tüm katılımcıların gözleri önünde şeffaf bir şekilde çekiliş yapıldığı için büfe başvurusunda bulunanlar itiraz etmiyorlar. Halkımız son derece memnun, çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Çekilişte büfe çıkmasa bile bir daha ki sefere şanslarını deniyorlar" ifadelerini kullandı.

Kura çekilişinde kendisine çıkan büfeyi teslim alan Hatice Yılmaz isimli vatandaş, "Çok heyecanlıyım. İlk kez katıldığım çekilişte Halk Ekmek büfesi kazandığım için çok mutluyum. Belediye Başkanımız Mustafa Tuna'ya teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Ümit Taşkan ise düzenli bir işi ve geliri olmadığını belirterek Ankara Belediye Başkanı Mustafa Tuna'ya teşekkürlerini iletti.

Hacı Ömer Yiğit ise "Daha önce 2 kez katıldığım ancak kazanamadığım çekilişe bu kez torunumla geldim. Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürümüz kurayı torunuma çektirdi. Torunum bana şans getirdi. Çok mutluyum. Bizlere bu fırsatı tanıyan herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.