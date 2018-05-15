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15 Mayıs 2018 11:06

’Halk Ekmek Ramazan Pidesi’nin iftar sofralarıyla buluşmasına az kaldı

Başkentlilerin severek tükettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nın çıkardığı “Halk Ekmek Pide”, bu yıl da Ramazan sofralarının başköşesinde yerini alacak.

’Halk Ekmek Ramazan Pidesi’nin iftar sofralarıyla buluşmasına az kaldı

15 Mayıs 2018 11:06


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın Başkentlilere, “Bu yıl Halk Ekmek Pidemize zam yapmadık” müjdesinin ardından Ramazan ayına özel çıkarılacak 250 gramlık pideler, 70 kuruştan satışa sunulacak.



Dikdörtgen pide


Halk Ekmek Fabrikası’nda el değmeden ve dikdörtgen şeklinde üretilen Halk Ekmek Pidesi, 16 Mayıs’tan itibaren Ramazan ayı boyunca halk ekmek büfeleri ve satış noktalarında olacak.


Kendine özgü lezzetiyle yıllardır Başkentlilerin tercihi olan Halk Ekmek Ramazan Pidesi yine on bir ayın Sultanı Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yerini alacak.



Günlük 60 bin pide üretilecek


Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, hiçbir sıkıntı yaşamadan vatandaşların ulaşabileceği pide üretim planlamasına ilişkin şu bilgileri verdi:


“Halk Pidemiz; kalitesi, hijyenik ve ekonomik olması nedeniyle vatandaşlarımızdan büyük ilgi görüyor. Üretim miktarını Başkent’te günlük ihtiyacı karşılayacağını düşündüğümüz 60 bin olarak planladık. Fazla talep geldiği takdirde de kapasiteyi arttırarak, Halk Pide lezzetini arayan vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz.”



“Halk Pide piyasada fiyatları dengeliyor”


Halk Ekmek Fabrikası’nın ekmek dışında Ramazan pidesi konusunda da piyasada fiyatları dengeleme rolünü üstlendiğine dikkat çeken Sarıduman, kaliteli ürün çıkararak, vatandaş memnuniyetini öncelediklerini şu sözlerle vurguladı:


“Ramazan ayı boyunca, katkısız un, tuz, maya, su karışımıyla ürettiğimiz ve yumurta ve susamla lezzet kattığımız doğal pidemizin ekonomik olması piyasadaki diğer fırıncılar üzerinde de etki yapıyor. Ürettiğimiz kaliteli, ucuz doğal pide, piyasadaki pide fiyatlarının dengelenmesine ve spekülatif fiyat artışlarının da önüne geçerek, vatandaşlarımızın makul fiyatlardan farklı fırınlarda üretilen Ramazan pidesine ulaşmasına da katkı sağlıyor.”




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