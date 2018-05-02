Halk Ekmek’te büfe çekilişi

Ekmek üretiminden çeşitlerine, temizliğinden lezzetine ve en önemlisi de fiyatına kadar Türkiye’de bir marka haline gelerek Başkent genelinde 430 büfesi bulunan Halk Ekmek Fabrikasının sözleşmesi sona eren veya kapatılan 10 büfesi için yapılan kura çekilişinin ardından büfelerin anahtarları yeni sahiplerine teslim edildi. Başkent’te ikamet eden ve özellikle dar gelirli vatandaşlara destek olmak amaçlı olarak işletme hakkı verilen Halk Ekmek satış büfelerinin yeni sahipleri yeni iş yerlerine kavuştu.

Kura törenine katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, “Başvuruların ardından her büfe için ayrı ayrı çekiliş yaptık. Talihliler de yeni büfelerine sevinç içerisinde kavuştu” diye konuştu.

Satış büfelerinin anahtarlarını alan vatandaşların sevincine ortak olduklarını belirten Sarıduman, “Bu uygulamayı Ankara’da boş ve işletilmeyen ekmek büfesi kalmayıncaya kadar sürdüreceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın talimatıyla başladığımız bu çalışmayla, vatandaş memnuniyeti öncelikli imzalar atmaya devam edeceğiz” dedi.

Ekmek satış büfelerinin Halk Ekmek Fabrikasının en önemli ürün satış noktaları olduğunun altını çizen Sarıduman, şunları söyledi:

“Büfecilerimizle ilgilenmek, onların sorunlarına etkili ve kalıcı çözümler sunmak, kazançlarını artırabilmek bizlerin en önemli görevidir. Onlar bizim vitrinimizdir. Ankara’nın 430 farklı noktasında yer alan ekmek büfelerimizin uygun şartlarda ekmek satışı yapmaları için gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Sözleşmesi biten, kendi isteği ile kapatmak isteyen veya işletme kurallarına uymayıp kapatılan tüm büfeler belli aralıklarla vatandaşlarımıza kura çekilişi ile verilecektir.”