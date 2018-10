Halk Ekmek'te memnuniyet oranı yüzde 100'e yaklaştı

Başkent'te bir marka haline gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla anket düzenledi. Ankete katılanların yüzde 97,1'isin Halk Ekmek Fabrikası ürünlerinden memnun olduğu ortaya çıktı.

Büyükşehir Belediyesine ait anket tırları ile Başkent'in çeşitli noktalarında 2 bin 340 kişinin katıldığı anket sonuçları açıklandı. Ankete katılanların yüzde 97,1'inin Halk Ekmek Fabrikası ürünlerinden memnun olduğu ortaya çıktı.

Halk ekmek başkentlilerden tam not aldı

Başkent'in pek çok noktasında sayıları her geçen gün artan büfeleri ve fabrika satış mağazaları ile her damak tadına hitap eden Halk Ekmek, Başkentlilerden tam not aldı.

Anket sonuçlarının açıklanmasıyla ürün çeşitliliği başta olmak üzere güvenilirliği, hijyenik, sağlıklı ve kaliteli ürünleriyle, Başkent'te bir marka haline dönüşen “Halk Ekmek” için Ankaralıların memnuniyet derecesinin neredeyse yüzde yüze yaklaştığı görüldü.

Halk ekmeğe güven

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının katkılarıyla düzenlenen anket, Fabrika Satış Mağazaları önünde mobil tırlarda gerçekleştirildi. Katılımcılara yöneltilen 13 ayrı sorunun cevaplandırıldığı anket sonucunda da Halk Ekmek Fabrikası'nın müşteri memnuniyetini ölçümüne büyük destek sağlayacak ilginç rakamlar ortaya çıktı.

Anket sonucunda ortaya çıkan en ilgi çekici oran, “memnuniyet”e ilişkin oldu. Katılımcıların yüzde 97,1'i, “Halk Ekmek Fabrikası ürünlerinden memnun musunuz?” sorusuna “evet” yanıtını verdi.

Ürünlerin güvenilir, hijyenik ve kaliteli olduğunu düşünenlerinin oranı ise yüzde 95,1 oldu. Bu orana göre de katılımcılar, sofraların vazgeçilmezi ekmek ve çeşitlerinde Halk Ekmek markasını tercih etmelerinin nedenini de ortaya koydu.

“Mağaza sayısı artırılsın”

Anketin diğer bir dikkat çeken sonucu da “Halk Ekmek Fabrika Satış Mağazaları”nın sayısının artırılmasına ilişkin oldu. Katılımcılara yöneltilen “Herhangi bir talebiniz var mı?” sorusuna verilen cevapların yüzde 20,96'sını “Yeni şubelerin açılması” oluşturdu.

Ankete katılanların büyük bir kısmının 35-44 yaş aralığında olduğu kamuoyu araştırmasında, Talepler başlığı altında verilen cevaplarda dikkat çeken bir diğer sonuç ise katılımcıların yüzde 13,22'sinin “ürün çeşitliliğinin” artırılması isteği oldu.