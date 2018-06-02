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02 Haziran 2018 11:16

Halk Ekmek’ten teravih ikramı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde yer alan Millet Camii’nde, teravih namazı sonrası vatandaşlara her gün iki ayrı ürün çeşidinin yer aldığı ikramlarda bulunuyor.

Halk Ekmek’ten teravih ikramı

02 Haziran 2018 11:16


Ramazan ayının birlik, beraberlik, paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma ruhuna uygun hizmetlere imza atan Halk Ekmek Fabrikası, ürünlerini Başkentlilerle buluşturuyor. Millet Camii başta olmak üzere Başkent’in merkez camilerinde her gün teravih namazı sonrası halk çerez, şampiyon ekmek, fındıklı ekmek, kuru, kandil simidi, normal simit gibi yaklaşık 3 bin ürünü vatandaşlara ikram eden Halk Ekmek’in ilk kez başlattığı uygulamadan vatandaşlar ise son derece memnun.



"Ramazan sonuna kadar sürecek"


Büyükşehir Belediyesinin 9 noktada kurduğu iftar çadırları ile ANKARAY ve metrolarda dağıttığı iftarlıkların dışında Ankara’da teravih namazı sonrası ürünlerini vatandaşlara ikram etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, "On bir ayın sultanı mübarek aya uygun olarak gerçekleştirdiğimiz bu ikramlarımızı, Ramazan sonuna kadar sürdüreceğiz. Bunun dışında ekmek yardımından, çeşitli sosyal faaliyetlere kadar diğer çalışmalarımız sürüyor" dedi.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yer alan Millet Camii’nde başlattıkları bu ikramları Başkent’in diğer camilerinde de devam ettirmeyi planladıklarını anlatan Sarıduman, "Dönüşümlü olarak diğer camilerimizde de teravih namazı sonrası bu ikramlarımızı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Çok güzel geri dönüşler aldık" diye konuştu.



"Her gün iki ayrı ürün ikram ediliyor"


Halk Ekmek Fabrikası tarafından dağıtılan onlarca değişik ürünün Millet Camii’nde ikram edildiğini ifade eden Sarıduman, "İki ayrı çeşit ürünümüzü ikram ediyoruz. Duaların ardından vatandaşlarımıza lezzetli ikramlarda bulunuyoruz. Girişte ‘bugün menü nedir?’ diyerek espri yapan vatandaşlarımız da var. Bu bizi memnun ediyor" dedi.


Cami çıkışında kurulan iki ayrı stantta görevliler tarafından 7’den 70’e herkese ikram edilen Halk Ekmek ürünleri büyük beğeni topluyor.




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