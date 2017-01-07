Halk otobüsünde tecavüz iddiası

Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, “Şehiriçi Özel Halk Otobüslerinin bir haberde, başka bir toplu taşım aracında yaşanan alçakça bir olay sonrası yanlış bir şekilde anılması bizi derinden üzmüştür. Biz bu yanlışa karşı çıkıyoruz” dedi.

Ulusal bir gazetede ve bazı internet haber sitelerinde yayımlanan ve olayın hangi toplu taşım araçlarında yaşandığı araştırılmadan yapılan bir haber üzerine Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş bir açıklama yaptı.

Oda Başkanı Ercan Soydaş, şunları kaydetti:

“Bir gazetede ve bazı haber sitelerinde yayımlanan ’Halk otobüsünde tecavüz dehşeti’ başlıklı haber bizleri son derece rahatsız etmiştir. Yaşanan gerçekten ahlaksızca ve alçakça bir olaydan başka bir şey değildir. Olayın aydınlatılarak yapanların en ağır şekilde cezalandırılması en büyük beklentimizdir. Haberde kullanılan özel halk otobüsü ibaresi yanlıştır. Zira bahsi geçen olaydaki bu araçların adı Özel Toplu Taşıma Aracı (ÖTA)’dır. Bu araçlar, Etimesgut ve Sincan bölgesine hizmet vermektedir. Dolayısı ile habere atılan başlıkta ’Halk otobüsü’ ibaresi bizleri derinden üzmüştür. Bahsi geçen olay odamıza bağlı bir otobüste geçmemiştir. Bizler 200 adet mavi halk otobüsü olarak 1981 yılından beri Ankara halkına hizmet etmekteyiz. Özel Toplu Taşıma Araçları ise 2008 yılında ihale edilerek çalışan araçlardır. Camiamıza böyle bir olayın isnat edilmesi bizleri fazlasıyla üzmüştür. Halk otobüslerinin böyle çirkin bir olayla anılması yanlış bir tespittir. Kamuoyunda yanlış düşüncelere ve farklı algılara yol açan haberdeki hatanın düzeltilmesi, başka hataların ve yanlış anlaşılmaların ortaya çıkmaması için kaçınılmazdır."