Halk ozanları, Nazım’da buluştu

OZAN-DER Başkanı Kenan Şahbudak’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cemal Özgür Taşkıran’ın sunumu ile gerçekleştirilen etkinlikte OZAN-DER Bağlama Grubu ile birbirinden değerli ozanlar türküler ve deyişlerle konukların kulaklarının pasını sildi.

Türkiye’nin sıkıntılı günler geçirdiğine dikkat çekerek konuşmasına başlayan Başkan Fethi Yaşar, “Bugün ozanlarımızın deyişlerine, öğütlerine, gösterdikleri nurlu yola çok büyük ihtiyacımız var. Biz ozanlarımızın ezgileriyle büyüdük. Düğünlerimiz, kına gecelerimizi onlarla yaptık. Geleceğe onların öğütleriyle baktık. Onlara sahip çıkmak yerel ve gelenek yöneticilerin borcudur. Çünkü onlar bu ülkenin insanları için birleştirici güçtür” dedi.

“Bir ulusun türkülerini yapanlar, yasalarını yapanlardan daha değerlidir” sözlerinin hatırlatıldığı programda dernek Başkanı Şahbudak da, “Dillerinden sevgiyi, dostluğu, kardeşliği düşürmeyen biz ozanlar dileriz ki inşallah tüm dünyada barış olur, silahlar susar, insanca yaşam olur ve bizlerde hep sevgi, barış, dostluk türküleri söyleriz” diye konuştu.

Programın sonunda OZAN-DER Başkanı Kenan Şahbudak, katkılarından dolayı Başkan Yaşar’a plaketle teşekkür etti.