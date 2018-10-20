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Halkbank, Fenerbahçe'yi konuk edecek

Efeler Voleybol Ligi’ne ikinci hafta karşılaşmaları ile devam edilecek.

Efeler Voleybol Ligi'ne ikinci hafta karşılaşmaları ile devam edilecek.


Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Kupası'nı kaldırdıktan sonra hemşerisi Ziraat Bankası'nı zorlu bir mücadele sonunda yenen Halkbank, Ankara'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak.


Yarın Başkent Voleybol Salonunda oynanacak müsabaka saat 14:00'te start alacak. Halkbank-Fenerbahçe maçı , TRT Spor tarafından haftanın tek naklen yayını olarak seçildi.



Sket: “Puan mücadelesine hazırız”


Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın deneyimli yıldızlarından Alen Sket, sert karşılaşmaya hazır olduklarını söyledi.


Sket tüm rakiplerine olduğu gibi Fenerbahçe'ye de saygı duyduklarını ancak sportmence mücadele edip üç puan almak istediklerini ifade etti.


Kompakt bir takım olduklarının altını çizen Alen Sket şunları söyledi:


“Sahada genç veya deneyimli kim oynarsa oynasın her şeyini vermeye hazır. Bunu oynadığımız iki resmi maçta da gördük. İyi anlaşıyor ve iyi çalışıyoruz. Zor geçecek ama biz bu mücadeleye hazırız. Taraftarlarımızın da desteği ile üç puan almak istiyoruz.”

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