Halkın belediyesinden "Halk Kart"

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve yüzlerce yurttaşın katıldığı Halk Kart dağıtım töreninde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Belediye elbette asfalt, kaldırım yapar, sokakları temizler, hizmet alanları açar. Ancak belediyecilik önce insana dokunmaktır. Bu anlamda Çankaya Belediyesi hizmetleri arasında en çok önemsediğim ve beni mutlu eden projemiz Halk Kart'tır” dedi.

Çankaya Belediyesi Vedat Dalokay Kokteyl Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Taşdelen, 203 aileye dağıtımı yapılan Halk Kart Projesinden faydalanan aile sayısının 557'ye ulaştığını bildirdi. Taşdelen, 2 ayda bir kartlara 400 lira yükleme yapılacağını açıklayarak, “Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet için ‘Kimsesizlerin kimsesi' demişti, bu, ülkenin gelirinden, zenginliğinden herkesin hakkı olanı alması demektir. Biz de sosyal demokrat bir belediye olarak bu ilke ile hareket ediyoruz. Siyasi görüşümüzün temeli budur” diye konuştu.

Halk kart ailenin reisi kadınlara veriliyor

Taşdelen, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için titiz bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getirerek Halk Kartın diğer yardım projelerinden en önemli farkının kimseyi incitmemesi olduğuna dikkati çekti. Banka kartına yapılan nakdi yüklemenin ihtiyaç sahibi tarafından istediği her alanda kullanılmak üzere planlandığını ifade eden Taşdelen, ayrıca Halk Kartın özellikle kadınlara emanet edildiğini söyledi. Ailenin gerçek reisinin kadınlar olduğunu vurgulayan Alper Taşdelen, "Biz Halk Kartı özellikle kadınlarımıza veriyoruz, kadınlarımızın güçlü olmaya ihtiyacı var. Böylece kadının toplumdaki yerini bu şekilde güçlendirmek istiyoruz” dedi.

Halk Kart almaya hak kazananlar adına konuşan bir vatandaş da duygularını “Bizleri kendilerinden biri olarak gören, yargılamadan, tek başına çocuk yetiştiren kadınların yanında olan Alper Taşdelen'e çok teşekkür ediyorum” sözleriyle ifade etti. (BC -BA-Y)