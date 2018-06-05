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05 Haziran 2018 09:42

Hamamönü İbrahim Sadri’yi ağırladı

Her akşam binlerce vatandaşa kapılarını açan Hamamönü, iftar sonrası etkinlikleriyle de göz dolduruyor.

Hamamönü İbrahim Sadri’yi ağırladı

05 Haziran 2018 09:42


Ankaralılar, ramazan ayının dokusuna uygun programlara Hamamönü’nde tanıklık ediyor. Tasavvuf Müziği’nin en seçkin dörtlükleri ve neyin büyüleyici sesi Hamamönü’nden yükselirken, huzura uzanan sohbetlerin tek adresi yine Hamamönü olarak dikkat çekiyor. Hafta sonunda ise ünlü isimleri ağırlayan Hamamönü’nün bu haftaki konuğu İbrahim Sadri oldu.


İbrahim Sadri, en güzel şiirlerini Ankaralılar için okudu. Şiirlerin kapısı bazen hüzne bazen de sevince doğru açıldı. Anlattığı kıssadan hisse öykülerle şükretmenin önemi üzerinde duran İbrahim Sadri, güzel ahlaka da ayrı bir parantez açtı. Hamamönü’nü dolduran Ankaralılar, İbrahim Sadri şiirlerinin adeta tadını çıkardı. Çoluk çocuk yediden yetmişe herkes, programa büyük ilgi gösterdi.




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