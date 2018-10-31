Hamamönü Söyleşileri Kasım ayında içinizi ısıtacak

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen Hamamönü Söyleşileri'nin Kasım ayı programı belli oldu.

Hamamönü'ndeki tarihi Kabakçı Konağı'nda yapılan söyleşiler dolu dolu bir programla Kasım ayında da gönülleri ısıtacak. Yine en seçkin sanatçılarla ve akademisyenlerle Ankaralıları ağırlayacak olan söyleşiler, her akşam 19.00-21.00 saatleri arasında bilime, ilime, sanata ve müziğe kapı aralayacak. Hamamönü Söyleşileri'nde türküler şiire, şiirler ise kültürel yakınlaşmaya dönüşecek. Ardahan Dernekler Federasyonu Halk Müziği Korosu'nun programıyla başlayacak olan söyleşilerde en güzel ezgiler Hamamönü sokaklarını inletecek. Halk Müziği ve Oyunları Araştırma Derneğinin “Lezzetli Türküler” isimli programını İlkim Eylül İlk'in “Eskimeyen Türküler” isimli programı takip edecek. Cengiz Taşkent'in seslendireceği şarkılar ise kulakların pasını silecek. “Gönül Titreten Nağmeler”e ise “Gönül Telimizi Titreten Türküler” eşlik edecek. Engelsiz Şiirler ve Besteler, Şahı Şiirler, Şiirler ve Mahnılarla Azerbaycan, Şiirler ve Şarkıların Ustaları isimli programlarla ise edebi hayata kapı aralanacak. Hamamönü Söyleşileri'nde kültürel kaynaşmaya da yer verilecek.