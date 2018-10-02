Hamamönü Söyleşileri yeni dönemde yine dopdolu

Program, Ekim ayında da dopdolu geçecek. Ankara'nın önde gelen sanatçıları, edebiyatçıları ve akademisyenleri, yıllardır olduğu gibi, Altındağ Belediyesinin düzenlediği Hamamönü Söyleşileri'ne konuk olacak. 19.00-21.00 saatleri arasında Kabakçı Konağı'nda düzenlenen söyleşilerde, hem kaynaşma sağlanacak hem de gündem masaya yatırılacak. Hamamönü Söyleşileri, bu ay kültürler arası kaynaşmaya zemin hazırlayacak. Ankara'da “Ardahan Akşamları” isimli programla başlayacak olan kültür harmanı, Azerbaycan-Türkiye kültürel ilişkilerinin anlatılmasıyla devam edecek. “Vezirköprü Halk Kültürünün Başkent'te Yansıması, Türk Halklarının Sesi, Kırgızistan Işık Göl İzlenimleri ve Eski Türk Kültürünün Günümüze Yansıması” isimli programlar ise kültürler arası kaynaşmaya açılan parantezin diğer örnekleri olarak kayıtlara geçecek.

Hamamönü Söyleşileri'nde tarihe de ayrı bir yer verilecek. Tarih konulu söyleşiler ile tozlu sayfalar aydınlanırken, “Ahlat Mezar Taşları Bize Ne Anlatıyor?” isimli program akıllardaki soru işaretlerine cevap verecek. Türkiye gündeminde büyük bir yer tutan Başkanlık sistemine geçişin detayları ise yine Hamamönü Söyleşileri'nde anlatılacak.

“Altındağ sanatıyla, kültürüyle ve tarihiyle ayakta kalacak”

Hamamönü Söyleşileri hakkında konuşan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, ilime, bilime, tarihe ve kültüre büyük önem verdiklerini vurguladı. Söyleşilerin Ankara'nın kültür, sanat ve edebiyat hayatına önemli katkı sağladığını belirten Başkan Tiryaki, tüm Ankaralıları Hamamönü'ne davet etti. Başkan Tiryaki, 8 yıldır sohbet dolu akşamlara Hamamönü'nde tanıklık ettiklerini hatırlatarak, Hamamönü Söyleşileri'nin sanata yön verdiğini aktardı. Altındağ'ın sanatıyla, kültürüyle ve tarihiyle ayakta kalacağını ifade eden Başkan Tiryaki, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu söyleşiler Ankara'nın kültür, sanat ve edebiyat hayatındaki boşluğunu dolduruyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ankara'nın kalbi durumunda olan Hamamönü bugün kültür, sanat, tarih ve edebiyata verdiği katkıyla yine Ankara'nın kalbi konumundadır."