Hamilelik varis riskini artırıyor

Dr. Muhammed Fatih Yılmaz, hamileliğin varis riskini artırdığını söyledi.

Medical Park Ankara Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Dr. Muhammed Fatih Yılmaz, “Anne adaylarının hamilelikte sık karşılaştığı problemlerin başında varisler geliyor. Bu durum anne adaylarının güzelliğini tehdit etmekle birlikte sağlık açısından da problemlere sebep oluyor” dedi.

Hamilelik sorunlarının kişiden kişiye değişkenlik gösterdiğini ifade eden Dr. Yılmaz, “Ancak hamilelikte oluşan varisler birçok bayanın derdi. Varis yüzeysel toplardamarın özelliğini yitirerek fonksiyon gösterememesi ve vücuda zarar vermesi ile seyreden bir hastalıktır. Hamilelik varise zemin hazırlayacak nedenlerden biridir. Çünkü anne karnındaki bebeğin ihtiyaçlarının karşılanması için kan hacmi belirgin şekilde artar. Bu nedenle de bacaklarda oldukça biriken kan miktarı meydana gelir. Kan miktarı artışına bağlı olarak damarlar genişler ve kalp damar sisteminde kanın geriye yani ayaklara doğru kaçmasını engelleyen kapakçık sistemi kapansa dahi kanın geri kaçmasına mani olamaz. Engellenemeyen bu durum nedeniyle ince damarlar belirgin hale gelir, sonrasında da damarlar varisleşmeye başlar. Diğer yandan hamilelik hormonu progesteron da varis oluşmasında önemli rol oynar. Progesteron damar duvarlarını gevşeterek daha kolay genişlemelerine sebep olur. Ailevi yatkınlık söz konusu ise yine varis oluşması kaçınılmazdır. Varis hamile bayanların birçoğunda meydana gelebilir. En çok diz arkasında ve baldır bölgesinde oluşur” diye konuştu.

“Hamilelik sonlanana kadar varis çorabı giyilmesi ve hareketsiz kalınmaması gerekiyor”

Varis oluştuktan sonra yani damar genişleyip reflü oluştuktan sonra müdahale gerektiğini kaydeden Dr. Yılmaz, “Hamilelik döneminde haliyle kilo artışına bağlı olarak variste ciddi bir artma beklenmektedir. Ancak doğacak bebeğe zarar vermemesi için kesinlikle ilaç kullanılmaz. Hamilelik döneminde yapılabilecek tek şey hastanın varis çorabı kullanması ve mümkün mertebe egzersiz yaparak hareketsiz kalmamasıdır. Hamilelik dönemi bitene kadar bebeğe zarar vermemek birinci önceliğimiz olmalıdır. Bu dönemde anestezi kullanmadan uyguladığımız venablock yöntemi de dahil hiçbir müdahaleyi tavsiye etmiyoruz. Anestezi ve ilaç kullanılmasa dahi bir ameliyat stresi oluşacağı için ve bu stresin bebeğe zarar vermemesi için müdahale önermiyoruz. Hamilelik sonlanana kadar varis çorabı giyilmesi ve hareketsiz kalınmamasını öneriyoruz. Ayrıca bacak bacak üstüne atılmamalı ve sandalyede otururken baldırın sıkışması önlenmelidir. Ayrıca hamilelik öncesi kişide varis mevcutsa varislerini kontrol ettirmek için mutlaka kalp damar ve cerrahi uzmanına gitmeli. Çünkü var olan varis hamilelik boyunca daha da artış göstereceği için ön tedbir alınması gerekir. Bu sayede varis problemi yaşamadan hamilelik mümkün hale gelebilir” açıklamalarında bulundu.