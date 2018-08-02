Hamza Yerlikaya: “Mesut Özil yiğit adam”

Yerlikaya, tarihin altınları yazdığını, gümüş ve bronz madalyalarla uğraşmanın anlamının olmadığını vurgulayarak, Mesut Özil olayı ile ilgili, “Mesut yiğit bir kardeşimiz, ’Yine olsa yine yaparım’ dedi bana. Bunun uzatılıp kriz haline getirilmesinin bir anlamı yok” dedi.

Yeni sistemde Gençlik ve Spor Bakanlığı Yardımcılığı’na atanan asrın güreşçisi diye bilenen Hamza Yerlikaya, spor gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uzun bir serüvenden geldiklerini belirten Yerlikaya, “Belki daha farklı alanda daha farklı hayatımız olacak. Fakat bugün itibariyle Cumhurbaşkanımızın takdiriyle burada başladık. Bizim spora farklı yönleriyle uzun yıllar hizmet etme şansımız oldu. Mecliste çalışma dönemimiz oldu. Buradaki temel hedefimiz sporu daha iyi yerlere taşıyabilmek. Sporda Cumhurbaşkanımızın bize çizmiş olduğu bu uğurda reformlar yapabilmek. Kapılarımızı bugün itibariyle herkese açtık. Burası bütün sporcularımızın evidir. Hiç kimse yabancı gibi davranmasın. Felsefemiz bunun üzerine kurulu. Ekip anlayışı içerisinde ’ben’ yok, ’biz’ duygusuyla hayırlı hizmet etmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz milletimize hizmettir”

Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun Spor Toto Teşkilatı’nda uzun yıllar başkanlık yaptığına değinen Yerlikaya, “Sporu ve federasyonları iyi tanıyor. Cumhurbaşkanımız bir yol haritası belirliyor. Bu yol haritasında beraberce yürüyebilmek, yani ortak hedefimiz budur. Buradaki hedefimiz milletimize hizmettir. Temel dert ve sıkıntıları hızlı bir şekilde engel üreterek değil, çözüm üreterek yoluna koyabilmektir. Bu uğurda da mücadelemizi vereceğiz” diye konuştu.

“Tarih altınları yazar, gümüş ve bronzla uğraşmanın anlamı yok”

Hedeflerinin eksikleri görüp hızlı bir şekilde çözüme ulaştırmak olduğunu vurgulayan Bakan Yardımcısı Yerlikaya, “Federasyonlarımızın eksiklikleri varsa onları gidereceğiz. Sporcularımızın imkanlarını daha ferah bir hale getireceğiz. Onların tek derdi madalya olmalı. Madalya için mücadele ediyor olmalılar. Yeni sistemde de daha başarılı olacağız diye düşünüyorum. Türkiye’nin tesis altyapısını oluşturduk. Tarihin en büyük tesislerini yaptık. İhtiyaç varsa yapımlara devam edeceğiz. İstişare ederek bakanımıza sunumları yapacağız ve yolumuza hızlı şekilde devam edeceğiz. Özerk federasyonlardaki gevşeklik konusunda ise bunlar kanunla alakalı. Kanunun vermiş olduğu yetkilerle alakalı. Bunları biraz daha revize ederek ve daha makul hale getirerek daha iyi çalışabilir bir alan oluşturmak bizim görevimiz. Bu yolda çalışmalarımız olacak. Federasyon başkanlarımızla dahil herkesle istişarelerimiz oluyor. Hedefimiz Türkiye’yi dışarıda iyi temsil edebilecek sporcuları bulmak. Bizim için en büyük onur İstiklal Marşı’nın söylenmesi. Bayrağımızı göklere çektirmek. Tarih altınları yazar, gümüş ve bronzla uğraşmanın anlamı yok. 10 gümüşün olacağına bir altının olması her zaman daha iyidir” şeklinde konuştu.

“Türkiye artık madalyaya hasret kalmayacak”

Atama sistemi konusunda istişare yapılmadan yorum yapmayı pek doğru bulmadığını kaydeden Yerlikaya şunları dedi:

“Madalyaya yakın olduğumuz temel branşlarımız var. Bir ivme oluşuyor ve hızlanıyor. Geçmiş bakanlarımız aldı süreci ve biraz daha yukarı çıkardılar. Bizde almış olduğumuz bayrağı biraz daha yukarı götüreceğiz. Bize verilen bu emanete sahip çıkacağız. Herkesin hedefi başarılı sistemi kurmaktı. Biz sistem uygunsa devam edeceğiz. Federasyon başkanlarını sürece katacağız. 2020’ye az kaldı ama temel hedefimiz 2023, Türkiye’nin 100. yıl vizyonunun hemen bir sene sonrasında olimpiyatlar var. Orada daha çok madalya almanın temelini ortaya koyacağız. Türkiye artık madalyaya hasret kalmayacak. Hep birlikte oturacağız istişareler yapacağız. Radikal kararlar çıkabilir. Beklentiler yüksek ve olmalı da.”

“Kaliteli antrenör, kaliteli sporcu yetiştirir”

’Hocaya teşvik yoksa, sporcu yoktur’ diyen Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, konuşmasının devamında şunlara değindi:

“Silsile birbirini takip eder. Kaliteli antrenörü kaliteli yönetici yetiştirir. Kaliteli antrenör de kaliteli sporcu yetiştirir. Sporculara verilen ödüller var. Hocalarımız evinde çocuğuna harcamadığı vakti sporculara veriyor. Kaynakların bir kısmını aktarabilmek lazım. Onlarla ilgili mutlak bir çalışmamız olacak. Bizim spor liselerimiz var. Orta okulda spor olmadığı zaman lisede olmasının mantığı yok. Lise çağına gelmiş bir öğrencimiz gelişimini tamamlamıştır. Spora yatkınlık dönemi ortaokul döneminde olur. Bir sistem var ve bir şekilde işliyor. Spor lisesini, spor ortaokuluna çevirebilirsek o zaman başarının nasıl hızlı geldiğini hep birlikte göreceğiz. Bu Milli Eğitim’siz mümkün değil. İdarecilik ayrı bir vasıftır. Mutfak önemli, mutfağın derdini çekmiş olmak önemli. Bunları dışarı atmamak lazım ve değerlendirmek lazım. Ben duygusundan kurtulmak lazım. Mücadele verilmesi lazım. Her şeyin bir bedeli vardır. Her şeyin bir hazırlığı, çalışması vardır. Şampiyonluk başa taçtır. Fakat kulüplerle aran iyi olacak. Kendini iyi anlatacaksın. Biz daha iyisini yapmaya talibiz diyebilmek lazım. Kötülemek herkesin işi. Bir şeyi alıp bir yere taşımak ayrı bir değer.”

Bakanlığın yeni sistemi ile ilgili soruya Yerlikaya, “Biz ortak istişare üzerinden çalışma yürütüyoruz. Herkes kendi alanında çalışmalara hızlı bir şekilde başladı. Biz bunları raporluyoruz. Sonra da bakan beye sunumlarımızı yapıyoruz. Ortak akıl beraber oluşturuyoruz ve yola devam ediyoruz. Eksiklikler varsa bunlar süre içerisinde giderilebilir. Çünkü bu sistem yeni bir sistem. Bu konuda bir havuz oluşturuyoruz” cevabını verdi.

“Biz böyle bir liderinin ekibinde çalışmış olmaktan şeref duyuyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la 81 ile gitme şanslarının olduğunu kaydeden Yerlikaya, şöyle devam etti:

“Biz böyle bir liderinin ekibinde çalışmış olmaktan şeref duyuyoruz. Mardin’de bir gençlik merkezi gördüm. Mardin Valimizi tebrik ediyorum. Harika bir gençlik merkezi kurmuş orada. Toplumumuzu kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz. Bütün din, dil ve ırk herkesin bir araya gelerek tek takım içerisinde mücadele edebileceği tek yer spor. Orada siyaset yok. Orada sadece spor var. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla efsane spor salonları, stadyumlar ve havuzlar yapılıyor. Biz eskiden bunlara hasrettik. Geçmişte hep ’3 tarafı deniz ama şampiyon çıkmıyor’ derlerdi. Şampiyon havuzdan çıkar. Bunu bildiğimiz için havuzları yaptık. Türkiye’de ilk defa mesleği spor olan bir Cumhurbaşkanı var. Biz bunun kıymetini bilerek yolumuza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.”

“Biz yerli ve milliden yanayız”

Spordaki yabancı sayısı ile ilgili soruya ise Bakan Yardımcısı Yerlikaya, “O noktaya değinmeyi pek doğru bulmuyorum. Fakat bu konularda istişareler yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da bu konuda görüşü var. Bu konuda şuan oynama yapılması pek mümkün görülmüyor. Fakat ileri bir tarihte futbol federasyonu bu konuda bir atılım yapacaktır. Bir tasarrufu ve planı vardır. Biz yerli ve milliden yanayız. Türkiye’de yetiştirdiğimiz sporcuların başarılı olmasını arzu ediyoruz. Fakat, yabancı sporcunun gelmesine karşı değiliz. Önemli olan olimpiyatlarda Türkiye altın madalya aldı diyebilmek” değerlendirmesini yaptı.

“Bizim için her yol milli takıma çıkıyor”

Kulüpler Yasası’na da değinen asrın güreşçisi Yerlikaya, “O konuda bir çalışmamız olacak. Futbol denince aklıma milli takım geliyor. Bizim için her yol milli takıma çıkıyor. Her yol İstiklal Marşımıza ve Türk bayrağımıza çıkıyor. İyi hakemlerimiz var Cüneyt Çakır gibi. Bayan hakemlerimiz de var. Uluslararası alanlarda ciddi hakemlerimiz var. Biz uluslararası organizasyonları hızlı bir şekilde başarılı yapar hale geldik. Dünyada birinci olduğumuz bile söylenebilir. Mersin’de Akdeniz Oyunları için 6 ayda tesisleri bitirerek yaptık. Bunun başka bir örneği yoktur” diye konuştu.

“İnşallah tez zamanda olimpiyatları yapacağız”

Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, şunları kaydetti:

“Bana kalsa 2020 olimpiyatları biz yapalım ama mümkün değil. Türkiye olimpiyatı hak ediyor. Sporu seven bir milletiz. İnşallah tez zamanda olimpiyatları yapacağız. Bu ülke onu görecek. Benim 3 oğlum var. Biri basketbol hayranı ve yüzmeye bayılıyor. Ortanca oğlum ise jimnastiğe gidiyor. Diğeri zaten henüz küçük. Hangisini yapmak istiyorlarsa yapsınlar ama mutlaka spor yapsınlar. Biz fakir yetiştik. Keşke o zamanlar imkanım olsaydı müzikal bir alet çalabilseydim. Saza bayılırım. İnsan gelişiminde çok büyük katkıları vardır. Keşke saz çalmasını öğrenebilseydim.”

“Mesut Özil yiğit adam”

Gündemin en önemli konularından biri olan Mesut Özil olayıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Yerlikaya, “Mesut Özil yiğit adam. Dinlerin tamamı ırkçılığı reddeder. Dünya liderinin yanına gelip hoş geldin demesi kadar doğal bir şey yok. Gelen Türkiye Cumhuriyetinin Devlet Başkanı. Bundan dolayı insanlar cezalandırılmamalı. Irkçılık günahtır. Mesut kardeşimin açıklamaları gayet olumludur. Bende kendisiyle görüştüm, Mesut yiğit bir kardeşimiz. Bana ’Yine olsa yine yaparım’ dedi. Bardak kırıldı diye su içmeyecek miyiz? Meseleye tek tanımla bakmayın. Mesut kardeşimizin oraya gelmesi çok doğal bir şey. Bunun uzatılıp kriz haline getirilmesinin bir anlamı yok. Yaptığı o hareketten dolayı tebrik ediyoruz. Doğru yolda olduğuna da yüz de yüz inanıyoruz. Irkçılığı toptan reddediyoruz” dedi.