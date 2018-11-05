Hanım Lokallerinde hizmet içi eğitim

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hanım Lokallerinde de hizmet içi eğitimler aralıksız sürüyor. Hanım Lokallerinde görev yapan 350 personele son olarak motivasyon, iş verimliliği ve halkla ilişkiler konularında hizmet içi eğitim verildi. Hanımlar Lokali Koordinatörü Aile Danışma, Yaşam ve Eğitim Koçu Emine Koç, başkentin birçok ayrı noktasında bulunan 21 Hanım Lokalinde görevli personele, kişisel gelişim konularında verdikleri eğitimin önemine vurgu yaparak, "Hanım Lokallerimizde vatandaşla birebir iletişimdeyiz ve belediye hizmetlerinin tümünde bizler kendimizi değil Büyükşehir Belediyesini temsil ediyoruz. Bu sebeple hizmet içi eğitimlerle kendimizi sürekli geliştirmeliyiz. Bu eğitimlerle personelimiz ayrıca öğrendiklerini kendi sosyal hayatlarına da yansıtıyor. Mutlu personel iş verimini de artırıyor” dedi.

Büyükşehir Belediyesi sadece kişisel gelişim konularında değil personeline önümüzdeki süreçte, "Aile İçi İletişim, Sosyal Medya Bağımlılığı, Değerli Hissetme ve Değerli Olma, Ergen Çocuklarla Baş Edebilme" gibi konularda da eğitimler verecek. Hanımlar Lokali personellerinden Sosyolog Nuray Kayaoğlu, 11 yıldır Büyükşehir bünyesinde çalışıyor.

Aldıkları hizmet içi eğitimlerden çok memnun olduklarını ifade eden Kayaoğlu, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu eğitimlerin personel motivasyonu açısından çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Hayatımızda illa ki problemler oluyor. Bu problemleri nasıl çözebiliriz, hayata dair nasıl faydalı olabiliriz bu konularda çok faydalı olacaktır. Bizler Hanımlar Lokallerinde yaklaşık 2 bin üyeyle iletişim halindeyiz, her türlü insan var ve onları dinlemenin, doğru yönlendirmenin önemi büyük. Karşı tarafı güler yüzle karşılamanın değerli hissettirdiğini bu seminerle daha iyi anlamış olduk.”

Eğitimlerin başarılı olduğunu ve devam etmesi gerektiğini vurgulayan Aile Yaşam Merkezi Koordinatörü Şemsettin Bayliş, “Personel-üye ilişkileri açısından da çok iyi bir eğitim projesi olduğuna inanıyorum. Bu eğitimle hayatımızda neleri değiştirebildiğimizi, dışarıdan bakılan bir gözle hayatımıza nasıl yön verebileceğimizi öğreniyoruz. Toplum içinde problem oluşturan değil de problem çözen tarzı benimsememiz gerekiyor. Aile ilişkilerimizin de pozitif yönde ilerlediğini görüyoruz” şeklinde konuştu.