Hanımlar F klavye ve dikiş nakış sertifikası aldı

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi'ndeki yaz kursuna katılan kursiyerler, F klavye ve dikiş nakış sertifikası aldı.

Hüma Sultan Hanım Evi üyeleri, kendilerini geliştirmeye ve meslek sahibi olmaya devam ediyor. Yaz kurslarına katılan çok sayıda hanım hem meslek sahibi hem de MEB onaylı sertifika sahibi oldu. Eğitimden kültüre, spordan sanata her alanda eğitim alan kadınlar, bilgisayarı daha etkin kullanmak ve hızlı yazmak için F klavye kursuna katılıp ileri seviyede eğitim alarak sertifika sahibi oldu. Öte yandan dikiş nakış kursuna katılıp el becerilerini geliştiren kursiyerler de yaz kursunu başarı ile tamamladı. F klavye kursuna katılan 20 kadın ve dikiş nakış kursuna katılan 34 kadın, MEB onaylı sertifikalarını alarak, Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teşekkür etti.

Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezinin ortaklaşa yürüttüğü kurslar yeni dönemde de devam ediyor.