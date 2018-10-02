Hanımlar Lokali'ne ilgi giderek artıyor

Hanımlar Lokali'nde Beypazarılı kadınlara el sanatları, dikiş nakış, tel kırma, iğne oyası gibi kurslar verilirken, kadınlar mevlid gibi özel günlerini yaparak misafirlerini burada ağırlıyorlar. Hanımlar gönüllerince vakit geçirirken, çocuklar oyun köşesinde dilediklerince oyun oynuyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Hanımlar Lokali'ne gösterilen ilgi nedeniyle bayanlardan teşekkür ve memnuniyet mesajları alıyoruz. Beypazarı'nda hanımlarımızın gidebileceği sosyal yaşam merkezi yoktu. Hanımlarımız için tahsis ettiğimiz Hanımlar Lokali'ni hizmete sunarak ilçemizde büyük bir eksikliği gidermiş olduk" dedi.

Hanımlar Lokalinde günlerini yapan kadınlar ise "Sağ olsun Başkanımız bizi düşündü ve böylesine nezih bir mekana kavuşturdu. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" diyerek düşüncelerini ifade etti.