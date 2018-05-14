Hanımlardan Başkan Çetin’e teşekkür ziyareti

Pursaklar’da önemli hizmetlere ev sahipliği yapan belediyenin hanım evlerindeki yöneticiler, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e teşekkür ziyaretinde bulundu. Kendilerine sunulan hizmetlerden dolayı memnun olduklarını belirten hanımlar, yaptıkları çalışmalar hakkında Başkan’a bilgi verip teşekkür etti. Belediyenin sunmuş olduğu kurslara katılan kadınlar kendi elleriyle yaptıkları hediyeleri Başkan Çetin’e takdim etti. Başkanlık Konağında misafirlerini kabul eden Selçuk Çetin, Pursaklar’da önemli hizmetler yapıldığının altını çizerek “Her geçen yıl hanım evlerimizdeki üye sayısı, hizmet çeşitliliği ve hizmet kalitesi artıyor. Bizler gerek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz olsun gerekse diğer kurumlarla istişare ederek, sizler için faydalı olan bütün hizmetleri en iyi şekilde sunmaya gayret ediyoruz” dedi.

Hemşehrilerinin memnuniyetinin hizmet aşkını arttırdığına dikkat çeken Başkan Çetin, “Hizmetleri arttırmayı ve herkesi tebessüm ettirmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Yeni teknolojilerle donatılan spor salonlarına da değinen Başkan, spor salonlarındaki son model teknoloji ile hem erkekleri hem de bayanları spora, sağlıklı yaşama teşvik ettiklerini kaydetti. Ziyaretlerinden dolayı hanımlara teşekkür eden Çetin, misafirleriyle günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi.