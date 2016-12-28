Hat ve Tezhip’in en güzel örnekleri BELMEK’lerde

ANKARA (İHA) – Ankara Büyükşehir Belediyesi Beceri ve Meslek Edindirme Kurslarında (BELMEK), geleneksel Türk sanatlarının gelecek nesillere aktarılması için büyük gayret gösteriliyor. Geçmişi yüzyıllara dayanan hat ve tezhip sanatı, BELMEK’lerde sabır, dikkat ve sevgiyle harmanlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Hacı Bayram ve çevresinin restore edilmesinin ardından yaşanabilir alan haline getirilen Ankara Konakları, geleneksel kültür ve sanat etkinliklerinin de merkezi oldu. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Hacı Bayram BELMEK’lerde, usta-çırak yöntemiyle genç nesillere aktarılan hat ve tezhip sanatının en güzel örnekleri ortaya çıkıyor.

Milimetrelik desenlerin altın tozu ve boyalarla renklendirilmesini büyük bir ustalıkla yerine getiren kursiyerler yaptıkları sanatın inceliğini "Fırçanın kağıda değdiği anda adeta nefesler tutuluyor. Çizgi ya da milimetrelik alanların boyanması yapılırken eller titremesin diye nefes dahi alınmıyor. Bir tek harfin çizimi için bazen aylarca çalışılıyor. Bu kadar ince bir işi yapmak sabır, dikkat ve sevgi istiyor" diyerek dile getiriyor.



Tezhip altın ile süsleme sanatı

BELMEK kursiyerlerin ifadesiyle ’zor olanı başarmalarını sağlayan’ usta öğretici 13 yıllık Tezhip ve Hat hocası Emine Kuzucu, hat (yazım) ve tezhip (süsleme) sanatının Kuran- ı Kerime en güzel yazım şeklini vermek üzere ortaya çıkmış bir sanat olduğunu belirtti. Büyük bir sevgi ve sabır isteyen sanatın öğrenilmesi için en az 5 yıl eğitim alınması gerektiğini kaydeden Kuzucu, "Tezhip sanatının ana malzemesi altın ve boyadır. Dövülerek ince bir tabaka haline getirilen altın, su içinde ezilip belli bir kıvama getirilir. Kağıdın üstüne çizilen motif çeşitli tekniklerle uygulanacak zemine aktarılır. İyice belirginleşen motif altınla ya da boyayla doldurularak tezhip meydana getirilir" ifadelerini kullandı.



"Tezhip eserine imza atmak icazete bağlı"

Yıllara dayanan bir öğrenme süreci gerektiren tezhip ve hat sanatında öğrencinin eserine imza atmasının hocasından alacağı icazete bağlı olduğunu dile getiren Kuzucu, "Usta çırak ilişkisiyle büyük bir disiplin içinde icra edilen tezhip ve hat sanatında öğrencinin eserine imza atabilmesi hocasının icazetine bağlıdır. İcazeti alan öğrencinin eseri gelecek nesillere kalacak tescil edilmiş bir sanat eseridir artık" diye konuştu.

İnce çalışma gerektiren sanat dallarında başarılı olmanın sırrının sevmek, sabır ve vazgeçmemek olduğunu kaydeden Kuzucu, farklı yaş aralığındaki öğrencileriyle öğrenmenin yaşının olmadığının en güzel örneğinin BELMEK’lerde görüldüğünü söyledi.



Sabır, dikkat ve sevgiyle yapılan sanat

Tezhip kursunun en yaşlı üyesi 70 yaşındaki Fatma Taştekin, öğrenme ve üretme merakını bırakmayan kursiyerlerden biri. Üretmek ve çalışmanın insanın ufkunu açtığını belirten Taştekin, şunları söyledi:

"BELMEK’ler açıldığından beri çeşitli kurslara devam ettim. Yaşım ilerleyince beni huzura eriştirecek bir kurs seçmek istedim. Bunun hat ve tezhip sanatı olduğu anladım. Hat ve tezhip çalışırken sakinlik ve huzurun manevi olarak bana katkı sağladığına ve beni gençleştirdiğine inanıyorum. Sabır, dikkat ve sevgi isteyen bir sanat dalı."



"Fırça kağıda değdiği anda nefeslerimizi tutuyoruz"

Hat sanatına 5 yıldır, tezhip sanatına da 2 yıldır devam ettiğini ifade eden İpek Mızrak, henüz yaptığı eserlere imza atmak için icazet almadığını belirterek, divani, nesih, sülüs gibi yazım çeşitlerini öğrendiklerini söyledi.

BELMEK yıl sonu sergisinde görüp, "Acaba ben de yapabilir miyim?"diyerek başladığı tezhip kursuna, 6 yıldır geldiğini ifade eden Berrin Armağan ise, "Tezhip ve hat sanatı milimetrelik boyamalarla yapılan sabır ve dikkat isteyen bir sanat. Fırça kağıda değdiği anda nefeslerimizi tutuyoruz. Ben bu işi yaparken büyük bir zevk ve keyifle yapıyorum, çok da dinleniyorum. Manevi değeri bambaşka. Çocuklarıma ve torunlarıma kalacak bir eser olması beni çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.