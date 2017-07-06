Hatay Dağ Ceylanı Üretim İstasyonu’nda bir ilk yaşandı

Merkezin ilk yavrusu geçtiğimiz günlerde hayata "merhaba" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığının koruma altında tuttuğu endemik bir tür olan Hatay dağ ceylanlarının neslinin devamının sağlanması maksadıyla kurulan Hatay Dağ Ceylanı Üretim İstasyonu’nda umut verici bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 4 yıl önce kurulan üretim istasyonunda ilk kez yavru bir ceylan dünyaya geldi. 2015 yılında 15-20 günlük iken bir çoban tarafından yorgun ve bitkin halde bulunarak istasyona getirilen ve yaklaşık 2 sene koruma altında tutularak bakım ve tedavisi yapılan ceylan, istasyonun ilk yavrusunu dünyaya getirdi. Anne ceylan ve yavrusu istasyonda tabii şartlarda yaşamını sürdürüyor.

Türkiye’de ilk ve tek olan Hatay Dağ Ceylanı Üretim İstasyonu’nda 6 yetişkin erkek, 2 yetişkin dişi ve 4 yavru dişi ile beraber toplam 12 ceylan bulunuyor. Ceylanlar, üretme istasyonunda tabii ortamlarında hayatlarını sürdürüyor. Hatay’ın Kırıkhan ilçesi sınırları içerisinde yer alan 160 dekarlık üretim merkezi 2013 tarihinde kuruldu.

“Yavru, ceylanların geleceği için önemli bir başlangıç”

İstasyondaki bu üremenin ceylanların geleceği için çok önemli bir başlangıç teşkil ettiğini vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin doğusunda kalan dağlık bölgede yayılış gösteren bu tür, uluslararası tehdit kategorisinde bulunuyor. Sınırlı bir alanda yayılış gösteren ve küçük bir popülasyona sahip olan Hatay dağ ceylanlarının tabii ortamlarının iyileştirilmesi ve risklerinin azaltılması kapsamında bu istasyonu kurduk. Bu yüzden bu yavru bizler için çok sevindirici” değerlendirmesinde bulundu.