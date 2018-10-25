Havuza kış geldi

Açıldığı günden bu güne 500 bin kişinin faydalandığı tesis, sonbaharda yapılan bakım çalışmalarının ardından kış mevsimine hazır hale getirildi. Vatandaşların kışın da yüzme keyfi yaşayacağı yüzme havuzunda kursiyer ve yüzücülerin soğuktan etkilenmemesi için TSE standartlarında yalıtım ve ısıtması sağlanan havuz, her yıl olduğu gibi bu kış da Mamak'ta bir eksikliği dolduran ve insanların ilgi duyduğu mekânlardan bir tanesi olma yolunda emin adımlarla hizmetlerine devam edecek.

Pazartesi günü hariç haftanın altı günü hizmet veren havuz, günün farklı saatleri ve hafta sonları olmak üzere yüzme eğitim grupları, çocuk grupları ve yetişkin gruplarına hizmet veriyor. 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veren yüzme havuzu kış mevsiminde yaz, yaz mevsiminde de kış sıcaklığı sunuyor. Havuz keyfi yaşamak isteyen vatandaşların havuza akın ettiğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, kış sezonu açılmadan önce havuzun detaylı bir bakımdan geçirildiğini söyledi. Akgül, kış mevsiminde de yaz sıcaklığı sunduklarını belirterek, halkı spor yapmaya teşvik ettiklerini söyledi.