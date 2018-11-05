Hayat kurtarmak için yarıştayız koşusuna Ankara'dan start verildi

Toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl 4.'sü düzenlenen koşuya destek verecek profesyonel bisiklet sürücüleri İbrahim Talha Pınar ile Osman Şirin, Medicana International Ankara Hastanesi önünde düzenlenen toplantı ile Ankara'dan İstanbul'a uğurlandı.

Toplantı, Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız'ın yaptığı açılış konuşması ile başladı. Organ Nakli haftasına ve organ naklinin önemine dikkat çeken Sarıyıldız, Medicana International Ankara Hastanesi olarak organ nakli konusunda toplumsal farkındalık çalışmalarına ve bilinçlendirme çalışmalarına her daim devam edeceklerini vurgulayarak, profesyonel bisikletçilerin İstanbul'a ulaştıracakları Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Manifestosu'nu okumak üzere sözü Medicana International Ankara Hastanesi Organ Nakli Ekibi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ulaş Sözener'e bıraktı.

Op.Dr. Ulaş Sözener, toplantıya katılan basın mensupları, hasta ve hasta yakınları, Medicana Bilimler Akademisi Öğrencileri ve Medicana International Ankara Hastanesi tıbbi ve idari ekibinin huzurunda Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Manifestosu'nu okudu. Manifestonun okunmasının ardından organ nakli farkındalığına destek vermek için yola çıkacak profesyonel bisiklet sürücülerine, İstanbul'da 4 Kasım Pazar günü düzenlenecek koşuda İstanbul ekibine teslim edilmek üzere, ilgili manifesto ve Medicana Bilim Akademisi öğrencilerinin hazırlayıp imzaladığı mektup emanet edilerek sürücüler İstanbul'a uğurlandı.

Medicana International Ankara Hastanesi'nin Organ Nakli Farkındalığı için yaptığı bilinçlendirme çalışmaları kapsamında bir destekte AHBAP'tan geldi.

Anadolu kültür hazinesinin birleştirici ve dönüştürücü birikimini, çağdaş bilgi ve teknolojinin imkanlarıyla geliştirerek geleceğe çalışmak üzere kurulmuş, danışmaya, paylaşıma ve sevgi üzerinden aidiyete dayalı değer sistemleri ile çalışan bir işbirliği platformu AHBAP üyelerinden oluşan 40 kişilik bir grup Medicana International Ankara Hastanesi'ni ziyaret edip organ nakli hakkında bilgi aldı ve organ bağışında bulundu.

Ahbap Ankara İl Başkanı Hilal Varlı, Yönetim Kurulu Üyeleri Ekin Ceren Akbaş, Ezgi Ongun, Berkay Erdem ve 40 Üye üyenin katıldığı etkinlikte, Medicana International Ankara Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gülay Kılıç'ın açılış konuşmasından sonra, Organ Nakli Koordinatörü Necla Özşeker konuklara organ bağışı ile ilgili detaylı bir sunum yaptı.

Katılımcı grubunun tamamının organ bağışında bulunduğu toplantıda AHBAP Ankara İl Başkanı Hilal Varlı, yaşam hakkı nefes alma, yemek, su gibi canlının hayatını devam ettirebilmesi için gerekli asgari şartların sağlanmasıdır dedi. Varlı, AHBAP'ın mottosundan alıntı yaparak, “Birey kendinden öncekilerin dünyaya bıraktığı sorunların muhatabı olarak doğuyorsa, dünya kaynaklarına ve insanlığın bilgi hazinesine de ortak olarak doğuyor olmalıdır. Bu nedenlerle, her birey, bedeli toplum tarafından ödenmekte olan sosyal, kültürel, hayati ihtiyaçlardan eşit olarak faydalanmalıdır. AHBAP, bu ihtiyaçlara acil erişim zaruretinde olan kişiler için, toplumsal dinamikleri ve dayanışma değerlerini harekete geçirerek, kısa, orta ve uzun vadeli çalışmalar yapmaktadır. İşte bu bilinçle bizler de Organ Bağışı Farkındalığında destek verenlerin her daim yanındayız” dedi.