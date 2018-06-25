AK Parti Genel Merkezinde gazetecilerin seçimlere ilişkin sorularına cevap veren Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Seçimler tarihimizin en önemli seçimi. Bunları laf olsun diye söylüyor değiliz. Seçimin başaranı Türk milletidir, kazanını Türk demokrasisidir, Recep Tayyip Erdoğan’dır ve AK Parti’dir. Bu seçim, sonuçları itibariyle ders vericidir, öğreticidir. Biz saten her seçimde kritiğini, değerlendirmesini yaparız, beklenti içerisinde olduğumuz yerlerle ilgili beklentimizi erişememişsek bunun sebeplerini tahlil ederiz, kritiğini yaparız, gelecek seçime doğru önümüzde bir perspektif koyarız. Türkiye demokrasisinin ne kadar güçlü oldu bu seçimlerde bir kez daha görülmüştür. Dünya ölçeğinde en yüksek katılımlı bir seçimi gerçekleştirdik. Aziz milletimiz gerçekten seçme hakkını çok etkin, düzenleyici olarak kullanıyor, ders verici olarak kullanıyor. Biz bu seçimden elde ettiğimiz sonuç itibariyle başarılı bir konumdayız. İlk turda Cumhurbaşkanımız yeniden seçilmiştir ve bu sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak tarihte yerini almıştır, partimizde Mecliste bir kaç eksiği ile büyük bir çoğunlukla yerini almıştır” diye konuştu.

Bundan sonraki süreçte MHP ile bir ittifak yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Yazıcı, “Bunlar daha sonra konuşulacak konular. Bu seçimde ilklerden bir tanesi de siyasi partilerin ittifak düzenlemesi çerçevesinde ilk seçime giriyor olmasıdır. İttifakların bu seçimde ne kadar önemli olduğu görülmüştür. Bu seçimin başaranlarından bir tanesi de Cumhur İttifakı diye düşünüyordum” şeklinde konuştu.

Meclis takvimine ilişkin de konuşan Yazıcı, “Takvim bir netleşsin. Anayasaya, mevzuata göre yapılacak planlamadır. Ama bu planlamanın gerçekleşmesi için ön şart Yüksek Seçim Kurulunun resmi sonuçları açıklanmış olmasıdır. YSK’nın resmi sonuçları açıklamasına göre konunda belli olan takvim şekillenir” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin kendi Meclis Başkanı adayını çıkartıp çıkartmayacağı sorusuna cevap veren Yazıcı, “AK Parti sayısal olarak yeterli olmamakta birlikte, herhalde Meclis Başkanı önerme, arkasında durma AK Parti’ye yakışan bir durumdur” açıklamasında bulundu.

Muharrem İnce’nin açıklamalarını da değerlendiren Yazıcı, “Kampanyalar vesilesiyle belki bazen beklenmeyen söylemler duyuyor ya da icra ediyoruz. Milletin dikkatle izleyin kesimi takdir ve tasvip etmiyor ya da o gürültü patırtı içerisinde bunlar tolare ediliyor. Seçimler gerçekleşip sonuç alındıktan sonra yapılan değerlendirmeler çok ders verici ve öğreticidir, o anlamda da Sayın İnce’nin süreçler itibariyle ve seçim sonuçları itibariyle önemli dersler aldığını izlenimini edindim. İnşallah o stilini bozmaz. Siyaset kavga gürültü üzerine değil, projeler üzerinde götürülmesi gerekir. Siyasi rekabet projeler üzerinden bir vizyon ortaya koyarak Türkiye’ye kazanımlar perspektifinde gerçekleşmeli diye düşünüyorum. İnşallah bu seçim böyle bir siyaset tarzına da zemin hazırlar diye düşünüyorum” dedi.