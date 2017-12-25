Yardım Gönüllüleri Topluluğu Başkanı Emrah Altuntaş, "Hastanede dört duvar arasına sıkışmış çocukları mutlu etmek istedik" dedi.

Gazi Hastanesi’nde tedavi gören kanser hastası (lösemi) çocuklar için yılbaşı etkinliği gerçekleştirildi. Hastanenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte olası bir enfeksiyon kapmaması için kimileri aylarca odasından çıkamayan çocuklar doyasıya eğlendi. Küçükler renkli balonlarla oynadı. İllüzyon gösterilerinden oldukça etkilenen diğer çocuklar da, gösteri sırasında çıkan tavşanı sevebilmek için sahneye hücum etti. Ardından animasyon gösterilerine eşlik ederek dans edip şarkı söylediler.

Çocuklar için yapılan her türlü faaliyetin çok güzel ve değerli olduğunu belirten hastanenin başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan, "Bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmak, onların önünü açmak ve çocukların gözlerindeki ışığı görmek bizim için en büyük mutluluk. Yardım Gönüllüleri her bayramda ve özel günlerde bu tür organizasyonlar yapıyorlar. Bizler de çeşitli kolaylıklar sağlıyoruz. Bir yandan da tedavinin sosyal destek kısmını sağlamış oluyoruz" diye konuştu.

"Gönüllü olmak zorunlu olmadan sorumlu olmaktır"

Etkinliği gerçekleştiren Yardım Gönüllüleri Topluluğu Başkanı Emrah Altuntaş ise, hastanede dört duvar arasına sıkışmış çocukları mutlu etmek amacıyla böyle bir etkinlik organize ettiklerini ifade ederek, "Çocukları eğlendirmek, onlara yeni bir ortam sunabilmek için uğraştık. Yaklaşık 8 yıldır bu şeklide etkinliklerimiz oluyor, kanser hastası çocuklarla iç içeyiz, iki haftada bir huzurevleri ziyaretlerimiz oluyor. Köy okullarına gidiyoruz, Sevgi Evlerindeki çocuklarımız için etkinliklerimiz oluyor, ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu ve aynı zamanda bir farkındalık oluşturmak istediklerini de kaydetti.

Dileyen herkesin kendilerine ulaşabileceğini hatırlatan Altuntaş, "Gönüllü olmak zorunlu olmadan sorumlu olmaktır" dedi.

Çocuklar eğlenirken onların yüzünün güldüğünü gören aileler de oldukça mutlu oldu. Anneler, özellikle onkoloji servisinde tedavi gören çocuklar için bu tarz etkinliklerin daha sık yapılmasını diledi.

Etkinlik odalarda hediye dağıtımı ile devam etti.