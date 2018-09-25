Eski Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın yakın çalışma arkadaşlarından olan ve tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden emekli büyükelçi Kaya Toperi için Dışişleri Bakanlığında tören düzenlendi.

Türk diplomasisinin sıra dışı isimlerinden emekli büyükelçi Kaya Toperi (85) Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti. Eski Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın yakın çalışma arkadaşlarından olan ve o yıllara damgasını vuran isimler arasında yer alan Kaya Toperi için Dışişleri Bakanlığında tören düzenlendi. Törene; Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, büyükelçiler, bakanlık personeli ve eşi Öngün Toperi ile ailesi katıldı. Törende konuşma yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, büyükelçi Toperi'nin ardında çok değerli bir miras bıraktığına dikkat çekerek, “Bu mirası yaşatmak her şeyden önce onun mesai, yol ve dava arkadaşları olarak bizlere düşüyor. Bu mirası hep birlikte yaşatacağımıza buradan söz veriyorum” dedi.

Toperi, ikindi namazını müteakip Kocatepe Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verilecek.