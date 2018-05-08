Hayatını kaybeden eski Bakan Cevat Ayhan için cenaze namazı kılındı

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 2010 yılından bu yana yatağa bağımlı halde yaşayan Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Cevat Ayhan Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ayhan için Hacı Bayram Camii’nde cenaze namazı kılındı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına; TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile çok sayıda bürokrat ve vatandaş katıldı. Cevat Ayhan, memleketi Sakarya’da gerçekleştirilecek törenin ardından Akyazı ilçesine bağlı Çıldırlar Mahallesi’nde toprağa verilecek.