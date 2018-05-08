Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 18:08

Hayatını kaybeden eski Bakan Cevat Ayhan için cenaze namazı kılındı

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Cevat Ayhan için Hacı Bayram Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Hayatını kaybeden eski Bakan Cevat Ayhan için cenaze namazı kılındı

08 Mayıs 2018 18:08


Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 2010 yılından bu yana yatağa bağımlı halde yaşayan Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Cevat Ayhan Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ayhan için Hacı Bayram Camii’nde cenaze namazı kılındı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına; TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile çok sayıda bürokrat ve vatandaş katıldı. Cevat Ayhan, memleketi Sakarya’da gerçekleştirilecek törenin ardından Akyazı ilçesine bağlı Çıldırlar Mahallesi’nde toprağa verilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
18
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç