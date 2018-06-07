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07 Haziran 2018 10:18

Haydi çocuklar futbol okuluna

Yeni Altındağ Belediyespor çatısı altında açılacak olan futbol okulu için başvurular başladı.

Haydi çocuklar futbol okuluna

07 Haziran 2018 10:18


Geleceği sağlam temeller üzerine kurmak için kolları sıvayan mavi beyazlı takımın yöneticileri ve teknik ekibi, yetenek avına çıktı. 9 - 14 yaş arası çocukları kapsayan ücretsiz futbol okulu için son başvuru tarihi 29 Haziran 2018 olarak belirlendi. Yeni Altındağ Belediyespor Kulübü Başkanı Ali Şen, yaz okulları hakkında konuştu. Futbolda altyapının önemi üzerinde duran Şen, geleceğe yatırım yapmak istediklerini söyledi. Şen, 2 Temmuz - 31 Temmuz 2018 tarihleri arasında Karapürçek Spor Tesisi’nde verilecek ücretsiz futbol eğitiminde hassas gözlemler yapacaklarını belirtti. Altındağ’da çok yetenekli çocuklar olduğuna dikkat çeken Şen, “Açacağımız futbol okulu bu çocuklar için bir fırsat olacak” dedi. Altyapıya önem vererek kalıcı başarılar elde etmek istediklerinin altını çizen Ali Şen, tüm bu çalışmaları Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin desteği ile gerçekleştirdiklerini belirtti.




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