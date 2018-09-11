Haydi Gençler! Gençlik Merkezleri'ne kayıtlar başladı

Altındağ Belediyesi'ne bağlı 17 Gençlik Merkezi'nin yeni dönem kurs kayıtları başladı. Yeni eğitim öğretim sezonuna Ekim ayı itibariyle “merhaba” diyecek olan Gençlik Merkezleri, hem öğrencilerden hem de velilerden büyük ilgi gördü. Merkezler, kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ve aileleri ile doldu taştı.

9 - 18 yaş aralığında iseniz ve eğer hala Gençlik Merkezlerimizle tanışmadıysanız, oturduğunuz yere en yakın Gençlik Merkezimize mutlaka bekliyoruz. Güvenilir bir ortamda hem öğrenmek, hem eğlenmek, hem sporla, kültür ve sanatla ilgilenmek istiyorsanız; birileri sizi dinlesin, söyledikleriniz dikkate alınsın istiyorsanız size en yakın merkezimize mutlaka uğrayın. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında sizleri de aramızda görmeyi arzu ediyoruz.

Eğitime büyük katkı

Bugüne kadar Altındağlı gençler için 17 farklı mahallede 17 Gençlik Merkezi açan Altındağ Belediyesi, bu merkezler vasıtasıyla 30 bin gence ulaşarak, onlara yeni fırsatlar sunuyor.

Gençler bu merkezlerde öncelikle yeni eğitim fırsatlarıyla tanışıyorlar. Merkezlerde Türkçe, Matematik, İngilizce, Almanca, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya gibi temel dersler veriliyor. Özel etüd odalarında yaş gruplarına göre verilen derslerin yanı sıra, merkezlerde oluşturulan bilgisayar ve internet odaları ile kütüphaneden ücretsiz yararlanabiliyor ve performans ödevleri için gerekli araştırma-incelemeyi buralarda yapıyorlar. Gençler internetin farklı imkânlarından da faydalanarak, dünyayı takip edebiliyorlar.

Herkes için kültür ve sanat Herkes için spor

Merkezlerin sunduğu bir diğer imkân da kültür ve sanat aktiviteleri Gençlere, ilgi alanlarına göre Gitar, Keman, Bağlama, Ney, Tiyatro, Satranç, Resim, Ebru, Keçe, Kukla yapımı, Seramik, Bez bebek, Taş bebek, Origami, Ritm, İşaret Dili, Diksiyon, Türk Halk Müziği, Drama, Halk Oyunları, Mehteran gibi branşlarda dersler veriliyor. Uzman eğitmenler ve sanatkârlar eşliğinde verilen kurslarda üretilen ürünler, yine gençler tarafından düzenlenen değişik etkinlilerle sergileniyor. Gençler bu merkezler aracılığıyla sinema, tiyatro, sergi, konser ve müzelere gidiyor, yaşadıkları şehrin kültür sanat etkinliklerine aktif olarak katılıyorlar.

Ayrıca masa tenisi, güreş, futbol, voleybol, basketbol, badminton, okçuluk ve yüzme gibi spor dallarıyla da tanışan altın gençler, merkezler sayesinde sporla iç içe ve sağlıklı bir yaşamın kapısını aralıyor.

Teknolojiyi doğru öğreniyorlar

Merkezler aracılığı ile teknolojiyi ve bilgisayar dünyasının gereklerini doğru olarak kullanmanın önemini fark eden gençler, teknolojik yenilikleri takip ediyor ve teknolojiyi günlük hayatta faydalı bir biçimde kullanmayı öğreniyor. Gençler merkezlerde, temel bilgisayar bilgilerini öğrenirken, Bilgisayar Office programları, Photoshop ve Bilgisayar kodlama gibi derslere de katılabiliyor.

Eğlenmeden olmaz

Merkezlerin gençlere sunduğu bir diğer imkan ise “kaliteli eğlence". Gençlerin, okuldan arta kalan zamanlarda ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumlu katkılar yapan etkinliklerde yer almalarını hedefleyen Altındağ Belediyesi, tüm merkezlerde bilardo, hava hokeyi, langırt, satranç ve benzeri oyunların oynanabileceği özel odalar kuruyor. Böylece hem çocukların boş zamanlarını nerede ve nasıl geçirdiklerini bilen anne ve babaların içi rahat ediyor, hem de gençler yeni dostluklar kurup eğlenceli vakit geçirebiliyor.

Geziler sayesinde yeni yerleri keşfediyorlar

Ankara içinde Anıtkabir, TBMM, müzeler, Ankara'nın görülmesi gereken yerlerini ücretsiz gezen gençler, aynı zamanda şehir dışı gezilerine de katılabiliyor. Bursa, Çanakkale ve Kapadokya gezileri ile kültür ve tarihimizi keşfetme imkanı bulan gençler, aynı zamanda aileleri yanlarında olmadan kendi yaşıtları ile farklı deneyimler yaşayarak sorumluluk duygularını geliştiriyor ve öz güven kazanıyorlar.

Gençler seminerler sayesinde bilinçleniyor

Altındağlı gençlerin sosyal ve psikolojik gelişimlerine destek olmak için, çeşitli kurumların işbirliğiyle yüzlerce seminer düzenleniyor. Bu seminerlere Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri üyesi gençler büyük ilgi gösteriyor. “Farklılıkları Kabul Etme, Değerler Eğitimi, Ergenlik Dönemi, Sağlıklı Arkadaşlık İlişkileri, Madde Bağımlılığının Zararları, Ders Çalışma Yöntemleri, Anne - Baba ile Sağlıklı İletişim Kurma; Bilinçli Medya Kullanımı; Sağlıklı Beslenme; Kişisel Hijyen ve Temizlik, Meslek Tanıtım, İstiklal Marşı ve Bayrak” gibi konularda düzenlenen seminerlere gençler büyük ilgi gösteriyor.

Meslek tanıtım seminerleriyle yeni meslekler tanıyorlar

Altındağlı gençler, düzenlenen etkinlikler sayesinde hayatı her yönüyle tanıma imkanı da buluyor. Gençlik Merkezleri'nde gerçekleştirilen meslek tanıtım seminerleriyle bu zamana kadar pek çok mesleği yakından tanıma imkanı bulan gençler, yıl boyunca itfaiyecilikten oyunculuğa, pilotluktan gazeteciliğe kadar pek çok değişik meslekten insanı yakından tanıma ve sohbet etme imkanı buluyor.

Velilerin gözü arkada kalmıyor

Aileler de çocukların gelişimine katkı sağlayan gençlik merkezlerinden oldukça memnun Çocuklarını gönül rahatlığıyla bu merkezlere bırakan velilerin gözü arkada kalmıyor.