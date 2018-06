Haydi yaz kurslarına

Her yıl yüzlerce gencin faydalandığı Mamak Belediyesi Mamak Kültür Merkezi’nde yaz dönemi kurs kayıtları başlıyor.

Öğrenciler, MKM’de saz, gitar, keman, ney, ud, tiyatro, halk oyunları ve semazen kursları olmak üzere geniş bir yelpazede istediği branşta eğitim alabilecek. Açılan kurslar sayesinde katılımcılar hem eğlenecek, hem öğrenecek. Gençlerin ücretsiz olarak faydalanacağı 13 ayrı branşta düzenlenecek kursların kayıtları 18 Haziran’da başlıyor. Başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun her kesiminden ve her yaştan vatandaşlar için sanatsal ve mesleki gelişim konularında farklı alanlarda ücretsiz kurslar düzenlediklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, MKM çatısı altında verilen kursların çeşitliliğine dikkat çekerek, tüm çocukları ve gençleri yaz kurslarına davet etti. Akgül, “Çocuklarımızın yaz tatillerini iyi değerlendirmeleri, keşfedilmemiş yeteneklerini gün yüzüne çıkarıp, kültürel ve sosyal alanda gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla her yaz açtığımız yaz kurslarımıza tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.

Kurslardan faydalanmak isteyen vatandaşlar, kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğrafla müracaat edip kayıt yaptırabilecekler. 3 ay sürecek kursun sonunda öğrencilere başarı belgesi verilecek.