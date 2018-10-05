İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hayvanları Koruma Günü öğrencilerle birlikte kutlandı

Mamak Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliği ile 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Kayaş Kazım Karabekir İlkokulu öğrencilerine yönelik seminer düzenledi.


Mamak Belediyesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğinde Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Kayaş Kazım Karabekir İlkokulunda düzenlenen seminerde aşılanmasından beslenmesine, sahiplenilmesinden bakımına kadar evcil ve sokak hayvanlarının bakımı ve sağlığı ile ilgili Mamak Belediyesi Veteriner Hekimi Eser İnsal tarafından bilgiler verildi. Seminer sonrasında öğrencilere kırtasiye malzemeleri ve mama kabı hediye edildi.


Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan “Köfte” isimli köpek de seminerin bir parçası oldu. Köfte ile tanışan minikler, hayvan haklarını öğrendi, hayvanlara nasıl davranmaları gerektiğini de büyük ilgiyle izledi. Hayvanları sevmeyenlerin insanları ve doğayı sevemeyeceğini kaydeden Veteriner Hekim İnsal, “Hayvanlar yaşadığımız dünyanın bir parçasıdır. Sadece bir gün değil, her gün hayvanları korumalıyız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.