Hayvanları Koruma Günü öğrencilerle birlikte kutlandı

Mamak Belediyesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğinde Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Kayaş Kazım Karabekir İlkokulunda düzenlenen seminerde aşılanmasından beslenmesine, sahiplenilmesinden bakımına kadar evcil ve sokak hayvanlarının bakımı ve sağlığı ile ilgili Mamak Belediyesi Veteriner Hekimi Eser İnsal tarafından bilgiler verildi. Seminer sonrasında öğrencilere kırtasiye malzemeleri ve mama kabı hediye edildi.

Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan “Köfte” isimli köpek de seminerin bir parçası oldu. Köfte ile tanışan minikler, hayvan haklarını öğrendi, hayvanlara nasıl davranmaları gerektiğini de büyük ilgiyle izledi. Hayvanları sevmeyenlerin insanları ve doğayı sevemeyeceğini kaydeden Veteriner Hekim İnsal, “Hayvanlar yaşadığımız dünyanın bir parçasıdır. Sadece bir gün değil, her gün hayvanları korumalıyız” dedi.