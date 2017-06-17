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17 Haziran 2017 19:36

Hayvanlarını kurtarmak isterken kendisi de çamura battı

Ankara’nın Bala ilçesinde bir vatandaş, çamura batan hayvanlarını kurtarmak isterken kendisi de çamura saplandı.

Hayvanlarını kurtarmak isterken kendisi de çamura battı

17 Haziran 2017 19:36

Kendi çabalarıyla bataklıktan çıkamayan vatandaş, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.


Ankara’nın Bala ilçesi Yöreli Mahallesi’nde Bayram Göçer isimli vatandaşın küçükbaş hayvanları bataklık alanda çamura saplandı. Göçer, çamura batan hayvanlarını kurtarmak için bataklığa girdi. Hayvanlarını kurtarmak isterken kendisi de çamura saplanan Göçer, ne yaptıysa bataklıktan kurtulamadı. İtfaiyeye durumun bildirilmesi üzerine ekipler hemen olay yerine intikal etti. Beline kadar çamura batan Göçer’i çıkarmak için çalışma başlatan itfaiye erleri, kürek yardımıyla Göçer’i etrafındaki çamurları açarak sıkıştığı yerden kurtardı. Göçer ambulansta tedavi edilirken, itfaiye ekipleri çamura batan küçükbaş hayvanları da kurtardı. Göçer’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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