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10 Temmuz 2018 17:21

Hazine ve Maliye Bakanlığında devir teslim töreni

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bugüne kadar AK Parti iktidarlarının başarısının arkasındaki en temel unsurlardan biri olan bütçe ve mali disiplin hususundaki duruş bundan sonra aynı şekilde değil, daha da iyi bir şekilde devam etmesi için çok dinamik, aktif bir şekilde Maliye Bakanlığının da devam etmesi için gece gündüz demeden çalışacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığında devir teslim töreni

10 Temmuz 2018 17:21


Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinde Hazine ve Maliye Bakanı olan Berat Albayrak, görevi Naci Ağbal’dan devraldı. Maliye Bakanlığında gerçekleşen devir teslim töreninde ilk olarak Ağbal konuştu. Bugünün helalleşme günü olduğunu ifade eden Ağbal, Bakanlık çalışanlarından helallik istedi. 2 buçuk yıldır yoğun bir mesai döneminden geçtiklerini ifade eden Ağbal, "Arkadaşlarımızla gece gündüz çalıştık. Bütün mesai arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendi ailemden de helallik diliyorum. Eşim, çocuklarım bu kadar yoğun bir mesaide bize sabır gösterdiler. İnşallah yeni dönemde memleketimizde daha güzel işler olur" diye konuştu.


30 yıldır Maliye Bakanlığında farklı görevlerde bulunarak Türk milletine hizmet ettiğini kaydeden Ağbal, "Bu, lütufların en büyüğüdür. En büyük minnettarlığım Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’adır. Bize her zaman destek oldu. Allah kendisinden razı olsun. Türkiye’nin geldiği noktanın lideridir, mimarıdır. Yeni dönemde inşallah ülkemiz daha ileri noktalara gidecektir" şeklinde konuştu.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise "Naci Bey, biraz duygusal bir konuşma yaptı ama bizde durmak yok yola devam. Bugün bu makam, yarın başka bir makam. Naci Bey bizimle, biz bir ekibiz. İnşallah yeni görevlerde bu dava içerisinde çok güzel görevlerde olacak. Maliye Bakanlığı çok önemli bir bakanlık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ötesinde Osmanlı’dan bu yana tarihi olan bir makam, bir okul. Burada böyle bir görevi almak, hem de çok başarılı bir Bakan Naci Beyden almak bir onurdur. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ağır, büyük bir sorululuk. AK Parti iktidarı olarak biz Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde 16 senede çok büyük devrimler gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.


Değişim dinamizmini hiçbir zaman kaybetmeden gelişimle harmanlayarak çok önemli başarılar elde ettiklerini ifade eden Albayrak, "Bakanımız, önceki bakanlarımız çıtayı çok yüksek bir yere taşıdı. Biz de inşallah bu çıtayı daha da yukarıya taşımakla sorumluyuz. Bugüne kadar AK Parti iktidarlarının başarısının arkasındaki en temel unsurlardan biri olan bütçe ve mali disiplin hususundaki duruş bundan sonra aynı şekilde değil, daha da iyi bir şekilde devam etmesi için çok dinamik, aktif bir şekilde Maliye Bakanlığının da devam etmesi için gece gündüz demeden çalışacağız" dedi.




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