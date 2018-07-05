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05 Temmuz 2018 17:02

HDP Eş Başkanları Buldan, Temelli ve İstanbul Milletvekili Ahmet Şık kayıtlarını yaptırdı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile İstanbul Milletvekili Ahmet Şık TBMM’ye gelerek kayıtlarını yaptırdı.

HDP Eş Başkanları Buldan, Temelli ve İstanbul Milletvekili Ahmet Şık kayıtlarını yaptırdı

05 Temmuz 2018 17:02


Milletvekili kayıtları TBMM Şeref Holü’nde devam ediyor. Kaydını yapan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Türkiye demokrasiden, özgürlüklerden, insan haklarından asla vazgeçmeden uzun soluklu bir mücadele yürütebilmenin koşullarını yaratabiliriz. Ülkemiz büyük kavgalar yaşadı. Bu kavgaların, sıkıntıların bitmesini gönülden temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.


HDP Eş Başkanı Sezai Temelli ise parlamenter rejimin önemine değinerek, "Burada hep birlikte demokrasi sorununu çözmek için buradayız" şeklinde konuştu.


HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, medya çalışanlarının sorunlarını bildiğini söyleyerek, "Eski meslektaşlarımın sesi olacağımdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Çok zor döneme girdik. Demokratikleşme, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması alanında çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.




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