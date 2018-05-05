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05 Mayıs 2018 15:28

HDP’den Demirtaş için cumhurbaşkanlığı adayı başvurusu

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan başkanlığındaki MYK Üyeleri ve milletvekillerinden oluşan heyet, Yüksek Seçim Kuruluna giderek cumhurbaşkanı adaylığı Selahattin Demirtaş için başvuru yaptı.

HDP’den Demirtaş için cumhurbaşkanlığı adayı başvurusu

05 Mayıs 2018 15:28




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