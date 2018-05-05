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HDP'den Demirtaş Için Cumhurbaşkanlığı Adayı Başvurusu
05 Mayıs 2018 15:28
HDP’den Demirtaş için cumhurbaşkanlığı adayı başvurusu
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan başkanlığındaki MYK Üyeleri ve milletvekillerinden oluşan heyet, Yüksek Seçim Kuruluna giderek cumhurbaşkanı adaylığı Selahattin Demirtaş için başvuru yaptı.
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05 Mayıs 2018 15:28
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