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07 Temmuz 2018 18:39

HDP’li Barış Atay’a ant içme esnasında vatandaşlardan tepki

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay’ın ant içmek için kürsüye gitmesi esnasında, TBMM Genel Kurul salonunda bulunan bir izleyici, Atay’ı "yuh"layarak tepki gösterdi.

HDP’li Barış Atay’a ant içme esnasında vatandaşlardan tepki

07 Temmuz 2018 18:39


27. Dönem parlamentosu, milletvekillerinin ant içme töreni için saat 14.00’da toplandı. TBMM Genel Kurulu’na, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumu nedeniyle ikinci en yaşlı üye sıfatıyla İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlık ediyor. Milletvekilleri, seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre ant içmeye devam ediyor. HDP’nin Hatay Milletvekili Barış Atay, ant içmek üzere kürsüye çağrılması esnasında, salonda bulunan izleyiciler tarafından tepkiyle karşılaştı. Bir vatandaş, Atay’ı "yuh"layarak tepki gösterdi. Bunun üzerine salonda kısa süreli gerginlik yaşandı. Geçici Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz, "Güvenlik görevlisi arkadaşlarım, lütfen gereğini yapın" talimatını verirken, CHP ve HDP sıralarındaki milletvekilleri, tepki gösteren vatandaşın salondan çıkarılmasını istedi. Kısa süreli gerginliğin ardından Atay, ant içerek yerine geçti. Öte yandan, Meclis Genel Kurulu’na, seyircilerin dışarıya çıkarılması için ara verildi.




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