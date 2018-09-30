“Hediyeli” Halk Ekmek anketi

Ankete katılanlara “Halk Çerez” hediye edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın tüm birimlere verdiği “vatandaş memnuniyetini önceleyin” talimatının ardından Ankara Halk Ekmek Fabrikası bir anket çalışması gerçekleştirdi. Halk Ekmek ürünlerine yönelik düzenlenen “Hediyeli Müşteri Memnuniyeti Anketi”ne katılanlara fabrikanın özelikle çocuklar tarafından çok beğenilen “Halk Çerez”i hediye edildi.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası Satış Mağazası ile Atlantis Satış Mağazası önüne kurulan Büyükşehir Belediyesi'nin mobil anket tırlarında düzenlenen ankete yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Halk Ekmek Fabrikası'ndan talep ve isteklerini de ilettiler. Anket sonuçları uzman ekiplerce değerlendirildikten sonra müşteri memnuniyeti, talep ve istekleri raporlandırılacak ve yöneticilere iletilecek.

Anket çalışması ile Başkentlilere Halk Ekmek Fabrikası'nın ürünlerinden satış mağazalarına kadar pek çok konudaki memnuniyetlerine ilişkin 13 ayrı soru yöneltildi. İster ekran üzerinden elektronik olarak, isterlerse de broşürleri doldurarak ankete katılan vatandaşların vereceği yanıtlar gelecekte Halk Ekmek Fabrikası'nın hizmetleri ve yeni projelerine de ışık tutacak.

“Ankaralıların memnuniyeti için üretiyoruz”

Ankete katılan Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, “Ankaralıların memnuniyetini çok önemsiyoruz. Onların memnun olması için üretiyoruz ve her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. Müşterilerimizin bize geri dönüşleri de bu açıdan çok önemli. Bu sayede eksikliklerimiz varsa onları gidermeye çalışacağız” dedi.

Büyükşehir Basın Yayın ve Halk İlişkiler Daire Başkanlığının desteğiyle düzenlenen “Halk Ekmek Müşteri Memnuniyeti Anketi” sonuçlarının da kendileri için önemli olacağını belirten Sarıduman, “Halk Çerez ürünümüzü tanıtmak amacıyla da vatandaşlarımıza hediye ettik. Hacettepe Üniversitesi birlikte TÜBİTAK onaylı olarak fire ekmeklerden ürettiğimiz bir ürünümüz bu. Ailelerin çocuklarına gönül rahatlığıyla yedirebileceği son derece doğal bir ürün” değerlendirmesinde bulundu.