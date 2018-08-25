Hem bayramlaştı hem de doğum gününü kutladı

Kuşcağız Mahallesi’nde Yaşayan Karagöz ailesinin bayramını da tebrik eden Başkan Ak’ın ziyareti memnuniyetle karşılandı.

Başkan Ak, hain terör örgütü PKK’nın gerçekleştirdiği bombalı saldırı sonucu şehit olan evli ve 2 çocuk babası İsmail Karagöz’ün oğlu İbrahim Eray Karagöz’ün 11’inci yaş gününü kutlamak için Kuşcağız’daki evlerine sürpriz ziyarette bulundu. Şehitlerin emaneti olan evlatlarımıza her zaman sahip çıkacağız diyen Başkan Ak, 11’inci yaş gününde İbrahim Eray’ın sevincini paylaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. İbrahim Eray Karagöz için kesilen pastanın ardından hediyesini takdim eden Başkan Ak, hatıra fotoğrafı çektirerek ziyareti tamamladı.

2016 yılında Kızılay Güven Park’ta hain terör örgütü PKK’nın bombalı saldırısı sonucu 37 kişi şehit olmuştu. Şehit olanlardan biri de Keçiören Kuşcağız Mahallesi’nde yaşayan İsmail Karagöz’dü. Özel bir hastanede sağlık memuru olarak çalışan İsmail Karagöz, nöbete giderken hain patlama gerçekleşmişti. Olay yerinde şehit olduğu öğrenilen İsmail Karagöz’ün acı haberi sevenleri tarafından büyük üzüntüyle karşılanmıştı.