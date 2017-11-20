Her 10 kişiden 2’si KAH hastası

Pratisyen Dr. Umut Dünver tarafından verilen seminerde, KOAH Hastalığının ne olduğu, hastalığa neden olan etkenler, hastalığın belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi verildi.

Dünyada ve Türkiye’de her 10 kişiden 2’sinin KOAH hastalığına yakalandığı belirtilerek seminere katılanlardan sigara kullanım oranı hakkında görüş alındı. Türkiye’de sigara kullanım oranının düşük olmasına rağmen sigara dumanından etkilenme oranının yüksek olduğu ifade edildi. KOAH Hastalığının sadece sigara kullananlarda görülmediğini ifade eden Dünver, “KOAH Hastalığı sadece sigara kullananlarda görülmez. Mesleki nedenlerden dolayı toz, duman, ve zararlı gazlara maruz kalan kişilerde de görülür yada organik yakıtların dumanının solunması da KOAH Hastalığına neden olabilir. KOAH Hastalığı sinsi bir şekilde ilerler. Sinsi başlayan ve giderek şiddetini artıran nefes darlığı, kronik öksürük veya balgam çıkarıyorsanız mutlaka göğüs hastalıkları doktoruna gitmeniz gerek” dedi.

KOAH tanısı konulan hastaların sigara içmeyi bırakması, zararlı gaz ve maddelerin solunmaması gerektiğini belirten Dünver, hastaların grip ve zatürre aşılarını olmaları gerektiğinin altını çizdi.